Poutine vire (encore) un général à cause des revers russes en Ukraine

Le commandant de la région militaire centrale russe, Alexandre Lapine, aurait été démis de ses fonctions par le Kremlin. Il avait auparavant été vivement critiqué pour s'être retiré de Lyman.

Selon des informations du Moscow Times, le chef du Kremlin Vladimir Poutine a de nouveau écarté un général d'un poste de direction important. Cette fois-ci, c'est le colonel général Alexander Lapine qui aurait été limogé. Commandant du district militaire central de la Russie, ses unités avaient largement participé à l'invasion de l'Ukraine et s'étaient emparées de Lougansk. Pour cette mission, il avait été décoré Héros de la Fédération de Russie par Poutine lui-même.

Qu'est-ce que le district militaire central de la Russie? C'est l'un des cinq districts militaires des forces armées russes, avec sa juridiction principalement dans les régions centrales de la Volga, de l'Oural et de la Sibérie et des bases russes dans les États postsoviétiques d'Asie centrale. Wikipédia

Alexander Lapine et Poutine. image: keystone

En septembre, selon des rapports des services de renseignements ukrainiens, Lapine s'est vu confier également la responsabilité du district ouest, après y avoir déjà connu des échecs militaires.

Mais dernièrement, le commandant a été la cible de critiques, notamment de la part du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, exigeant que ce dernier soit relégué au rang de soldat normal. Pour rappel, Ce dernier avait critiqué les échecs militaires et le retrait des troupes russes de Lyman, qui étaient sous le commandement d'Alexander Lapine. Le chef du groupe Wagner Evgueni Prigoschin avait alors également rejoint le Tchétchène en demandant que Lapine soit envoyé au front «avec une mitraillette et pieds nus».

Alexander Lapine, 58 ans, est le commandant du district militaire central depuis 2017 et dirigeait auparavant le quartier général du groupe russe en Syrie. Selon le Moscow Times, une connaissance du général le décrit comme une personne «sans prétention et exécutive», qui «ne se contente pas d'obéir aux ordres, mais s'en amuse». Lapine a probablement été pendant un certain temps un subordonné de Sergei Surovikin, qui dirige actuellement l'armée russe dans la guerre en Ukraine.

