C'est dans une telle villa-hôtel que le parlementaire ukrainien Youri Aristov aurait séjourné avec sa famille. Image: watson/wikimedia commons/waldorf maledives

Cet élu ukrainien n'aurait pas dû jouer au plus malin

En Ukraine, toutes les forces sont mises à contribution depuis la guerre d'invasion russe. Les hommes ont l'interdiction de quitter le pays, sauf exceptions. Un député n'a pas respecté cette règle à la lettre et il risque gros.

Kiev enquête sur un de ses parlementaires. Ce dernier s'est mis en congé maladie pendant la guerre, a ensuite été découvert avec sa famille aux Maldives. C'est ce que rapporte jeudi 27 juillet le Business Insider.

Youri Aristov a initialement quitté le pays le 5 juin pour un voyage d'affaires de trois jours en Pologne, selon un communiqué publié mercredi 26 juillet par les services d'enquête de Kiev. Si le lieu de sa destination n'a pas été dévoilé, il a seulement été indiqué que le parlementaire ukrainien a continué de séjourner à l'étranger après ces trois jours.

Pourquoi cette affaire fait grand bruit en Ukraine? Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ne peuvent pas quitter le pays en raison de la guerre. La seule exception concerne les voyages autorisés par l'Etat, par exemple pour des missions diplomatiques.

Par la suite, Aristov s'est fait passer malade le 10 juillet et s'est inscrit à distance dans une clinique de Kiev, poursuit l'autorité. Son arrêt maladie a duré jusqu'au 19 juillet.

Séjour dans un hôtel de luxe

La question de savoir s'il était réellement présent est désormais mise en doute. Ce qui demeure certain, c'est qu'Aristov n'est pas retourné à sa vie quotidienne après son séjour présumé en clinique. Au contraire: le 22 juillet, il a été aperçu avec sa femme et ses enfants dans le prestigieux Waldorf-Astoria aux Maldives. Une nuit dans cet hôtel de luxe coûte au moins 3500 francs, écrit le Business Insider.

Youri Aristov: parlementaire et amateur de vacances. Image: wikimedia commons

Le Waldorf-Astoria n'est accessible que par yacht depuis l'aéroport et se compose de 119 petites villas avec piscines privées. Côté cuisine, on peut se faire plaisir dans le restaurant du chef Michelin Dave Pynt, comme on peut le lire sur le site web du complexe.

Des journalistes du média ukrainien Slidstvo.info ont téléphoné à l'hôtel pour demander si Aristov se trouvait parmi les clients, ce que la réception leur a confirmé.

Les autorités de Kiev ouvrent une enquête

Les autorités de Kiev enquêtent désormais pour savoir si et dans quelle mesure Aristov a sciemment transmis de fausses informations ou de faux documents concernant ses voyages. Le parlementaire est sur la sellette: en plus de l'interdiction de quitter le pays, les parlementaires n'ont actuellement pas le droit de prendre des vacances.

Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont fait une descente au domicile d'Aristov et ont confisqué son passeport, comme le montre une vidéo YouTube qu'elles ont téléchargée. Sur le passeport, on peut voir des tampons du bureau de l'immigration des Maldives.

En cas de condamnation, cet homme de 48 ans risque jusqu'à trois ans de prison. Aristov appartient au parti au pouvoir «Serviteur du peuple», celui du chef de l'Etat, Volodymyr Zelensky. Le président du Parlement ukrainien a écrit mardi via Facebook qu'il avait reçu une lettre de démission d'Aristov.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)