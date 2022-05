A Boutcha, Sanna Marin tourne définitivement le dos à Poutine

Depuis qu'elle porte sur ses épaules la candidature de son pays à l'Otan, la première ministre finlandaise a tous les regards européens braqués sur elle. Cette semaine, Sanna Marin a tourné encore plus le dos à Vladimir Poutine en rejoignant Zelensky, sur le terrain, en Ukraine. Et elle dénonce.

Elle paraît loin l'époque où la Finlande se contentait de jouer l'arbitre indispensable entre la Russie et l'Occident. Depuis que le pays a officialisé sa candidature à l'Otan, tout s'accélère et sa légendaire neutralité s'effrite à grande vitesse. Gilet pare-balles, fringues casuals, pupilles graves, Sanna Marin, 36 ans, a déambulé ces dernières heures à Kiev, Boutcha et Irpin.

Nous avions dressé son portrait: Jeune et punk: Sanna Marin, la ministre finlandaise qui défie Poutine de Fred Valet

Sous l'objectif des photographes, lourdement escortée et soutenue symboliquement (et physiquement) par Zelensky, la première ministre incarne désormais un vent nouveau: franchise politique inédite, prises de position historique (pour la Finlande) et virage à 180 degrés.

Sanna Marin, en Ukraine. «Non, ce n'est pas une capture d'écran de la dernière série politique de Netflix. »

«Nous savons maintenant de quoi la Russie est capable dans ses actions agressives. Nous voyons maintenant quels crimes provoque l'impérialisme. Et nous voyons qu'aucun crime ne doit rester impuni» Sanna Marin, première ministre finlandaise.

Sanna Marin et Volodymyr Zelensky, le 26 mai 2022. Le couple politique qui incarne cette nouvelle génération de leaders? keystone

Durant son voyage dans les trois villes qui ont cristallisé pour longtemps la violence des massacres, la première ministre a tenu à rappeler fermement que l'agression russe est un «tournant pour toute la famille européenne et pour le monde entier». Selon elle, «l'ancien système est détruit» et il n'y aura plus jamais de «retour en arrière».

La première citoyenne de la Suisse, Irène Kälin, a fait pareil il y a peu: Le récap' «On n'a pas été manipulés»: des élus suisses sont allés voir la guerre de Fred Valet

L'Europe et l'audace

«Il est important que l'Union européenne soit unie, audacieuse et déterminée face à l'invasion russe», a déclaré la première ministre citée dans un communiqué du gouvernement finlandais.

Enfin, Sanna Marin a profité de sa visite pour mettre en lumière le rôle de l'Union européenne aujourd'hui. Une Europe «unie, audacieuse et déterminée face à l'invasion russe». L'objectif? «Des mesures concrètes.» (fv)