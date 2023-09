Le fameux escalier du Potemkine à Odessa. Malgré la situation, la ville reste une destination de voyage très appréciée des Ukrainiens. Image: iStockphoto/getty images

Les Ukrainiens prennent des vacances et ça énerve Moscou

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les destinations de vacances ukrainiennes, situées non loin du front, sont très fréquentées. Une situation qui dérange les médias prorusses. Reportage sur place.

Kurt Pelda, Lviv / ch media

Peut-on prendre des vacances et faire la fête alors que son pays est envahi? C'est en tout cas ce que font les Ukrainiens. Selon les médias prorusses, c'est condamnable. Et cela prouverait que la guerre en Ukraine n'est pas aussi grave qu'on le prétend.

La plupart des journalistes de Poutine ne semblent toutefois pas s'être rendus sur place pour se faire leur propre idée. Ils s'appuient sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et celles-ci - si elles sont authentiques - ne montrent qu'une partie de la réalité.

Oublier la guerre pendant un moment

En Ukraine, il existe plusieurs lieux touristiques importants. Odessa, au bord de la mer Noire, Lviv (anciennement Lvov) ou encore les contreforts des Carpates dans l'ouest de l'Ukraine. Ces derniers sont particulièrement prisés en hiver pour les vacances de ski.

Et puis il y a la ville d'Ouman, au centre de l'Ukraine, une sorte de lieu de pèlerinage pour les juifs orthodoxes d'Ukraine et de l'étranger. Chaque année, ils viennent par milliers parce que c'est là que se trouve la tombe d'un célèbre rabbin hassidique.

La Transcarpathie, à la frontière avec la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, se trouve à environ 600 kilomètres des zones de front les plus proches. Les gens y affluent donc non seulement pour les montagnes, la nature et les températures agréables, mais aussi parce que le risque d'une attaque aérienne russe paraît minime. Ici, on peut oublier la guerre pour un petit moment.

Il fait chaud en ce moment en Ukraine. La population de Kiev cherche à se rafraîchir sur les rives du Dniepr ou dans l'un des innombrables lacs des environs. Image: www.imago-images.de

Une sensation de normalité

Irina, 50 ans, raconte qu'elle a passé le week-end à se détendre au pied des Carpates.

«Pour la première fois dans cette guerre, j'ai désactivé sur mon téléphone portable l'application qui m'informe habituellement des alertes aériennes»

En tant que fonctionnaire, elle doit se rendre dans l'abri anti-aérien de son lieu de travail, un immeuble de bureaux de Lviv, à chaque fois que les sirènes retentissent. Mais de nombreux Ukrainiens ne prennent même plus les sirènes au sérieux, car dans la majorité des cas, il ne se passe rien.

A Oujhorod, la capitale de la Transcarpathie, les alertes sont extrêmement rares. Et, contrairement à de nombreuses autres régions ukrainiennes, il n'y a pas de couvre-feu dans la ville. Pour certains, c'est la première occasion depuis longtemps de ressentir une sensation de normalité. Oujhorod est d’ailleurs facilement accessible en train depuis Kiev.

Les hôtels sont très prisés les familles et les soldats ayant reçu une permission et souhaitant passer quelques jours avec leur partenaire en Transcarpathie. Le must ce sont les centres de bien-être. Les bons hôtels proposent des saunas, des massages et parfois même des piscines couvertes.

Des hommes armés au sommet d'un col

Oujhorod se trouve à la frontière avec la Slovaquie. A la douane, les voitures s'accumulent dans les deux sens: sur une des deux voies, des Ukrainiens, dont beaucoup sont des réfugiés, viennent passer leurs vacances et rendre visite à leur famille dans leur pays d'origine, tandis que sur la voie opposée, on retrouve ceux qui ont le droit de passer leurs vacances à l'étranger. Il s'agit en premier lieu de femmes et d'enfants, d'hommes de plus de 60 ans et de pères ayant au moins trois enfants. Tous les autres hommes en âge de se battre ont l'interdiction de quitter le pays.

Dimanche dernier à Kiev: a-t-on le droit de faire la fête malgré la guerre? «Oui» selon ces jeunes Ukrainiens. Image: keystone

Il y a également beaucoup de trafic aux points de passage entre la Hongrie et l'Ukraine. Non loin de la frontière, se trouve le parc national des Carpates. Une rivière dont les rives étaient encore jonchées de déchets l'hiver dernier a entre-temps été nettoyée par les Ukrainiens, permettant aux familles de venir s'y baigner.

Près des cascades dans les vallées voisines, on peut voir de petites tentes, et sur les aires de repos le long de la route, on fait des grillades à tout va. Les plaques d'immatriculation des voitures laissent deviner que des gens de toute l'Ukraine viennent ici pour passer un moment de détente au contact de la nature. La seule chose qui rappelle la guerre dans ce paysage idyllique de montagnes et de forêts, c'est un petit barrage routier avec des policiers et des soldats au sommet d'un col, à plus de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La guerre n'est jamais très loin

A quelques heures de route de là, les vacanciers ukrainiens se pressent devant l'opéra de Lviv. Même si la ville n'a pratiquement pas été touchée, il ne faut pas chercher bien loin pour en trouver des traces de la guerre. Devant une église, un groupe de soldats est au garde-à-vous. Les hommes en tenue de camouflage attendent le cercueil d'un camarade tombé au combat. L'un d'entre eux porte une photo de l'homme tué, avec son casque et son uniforme.

Dans une arrière-cour, des habitants ont installé les photos de dix victimes de missiles de croisière russes. Plusieurs habitations ont été détruites ici en juillet, juste à côté d'une aire de jeux pour enfants. Un immeuble de bureaux est partiellement carbonisé. Certaines poutres en acier ont été tordues par l'onde de choc. Les Russes voulaient peut-être frapper un terrain militaire situé à proximité, mais ils ont raté leur cible, tuant ainsi des civils innocents.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière sur Lviv depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Le pressentiment que des projectiles pourraient à nouveau tomber à tout moment est l'une des raisons pour lesquelles les gens cherchent à se distraire, à se détendre et à se sentir en sécurité dans les Carpates voisines.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich