Ce commandant ukrainien n'aurait pas dû tenter de profiter de la guerre

( Traduit et adapté par Nicolas Varin )

Un an dans un bunker: la vie (presque) normale d'une famille ukrainienne

Sur les photos publiées par le bureau d'enquête, on peut voir une maison munie de panneaux solaires et abritée derrière une haute palissade. Une autre photo de l'intérieur de la maison montre un escalier en colimaçon.

Pendant que les soldats construisaient la maison de leur chef, ils continuaient à recevoir leurs salaires, même s'ils ne remplissaient pas leurs véritables missions de défense. L'Etat ukrainien aurait ainsi subi des pertes d'un montant de plus de deux millions de hryvnia (environ 50 000 francs).

Un commandant de bataillon ukrainien est accusé d'avoir forcé son unité militaire à lui construire une maison près d'Odessa. Ses hommes auraient été occupés pendant près d'un an , indique le Bureau d'enquête ukrainien.

Plus de «International»

Les plus lus

Face à Trump, Mike Pence se pose en sauveur de la démocratie

Mike Pence s’oppose de plus en plus ouvertement à son ancien patron. Le jadis servile vice-président de Donald Trump ne semble plus aussi réservé qu’auparavant.

Donald Trump estime que son ancien adjoint Mike Pence est une «mauviette». C'est ce qu'avait déclaré celui qui était alors président, le 6 janvier 2021. Et pour cause: Pence avait refusé de participer à la tentative de renversement suivant la défaite de son parti.