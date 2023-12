Si vous conduisez ivre en Lettonie, votre voiture part pour l'Ukraine

En Lettonie, les voitures confisquées aux délinquants en matière d'alcool sont utilisées à bon escient: elles sont envoyées en Ukraine. Cette année, la police de ce pays de l'UE a retiré plus de 270 voitures à des conducteurs ivres et les a envoyées en direction de Kiev. Les véhicules ont une valeur totale de plus de 900'000 euros, a annoncé le portail d'information letton Delfi. Mais cela ne s'arrête pas là: 34 autres cas sont en cours de traitement, d'une valeur totale de plus de 160'000 euros.

En février, le Parlement letton avait décidé de remettre gratuitement à l'Ukraine les voitures confisquées aux conducteurs en état d'ivresse. Celles-ci seront donc remises à l'Ukraine pour qu'elle en dispose librement. Comme le rapporte le site d'information ukrainien Ukrainska Prawda, un total de 1 000 véhicules en provenance de Lettonie, d'une valeur totale de près de deux millions d'euros, devraient être transférés en Ukraine dans le cadre d'un projet.

L'Ukraine se défend depuis plus de 22 mois contre l’agression russe. Suite aux frappes aériennes russes et aux combats entre les troupes russes et ukrainiennes, des voitures de civils sont régulièrement endommagées et détruites. Les gens ont un besoin urgent de ces véhicules — par exemple pour fuir les régions particulièrement touchées par la guerre.

