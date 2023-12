Zelensky, toujours le poing levé. Keystone

Comment l'économie ukrainienne revient à la vie

L’économie ukrainienne est revenue à son niveau d’avant-guerre. Les fabricants ont modifié leur production. Alors que les Américains rechignent à reconduire l'aide à Kiev, le salut viendra sans doute en partie de l'intérieur.

La vie des Ukrainiens et leur économie ont basculé lorsque le voisin russe a décidé de les attaquer.

Alors que des militaires mouraient au front, l'économie nationale s'est, elle, en partie effondrée. Les exportations ukrainiennes sont depuis freinées par les tentatives russes de blocus, en Mer Noire. Le fameux cabinet McKinsey & Co. a constaté qu’un cinquième des entreprises ukrainiennes ont perdu au moins 50% de leurs revenus depuis le début de la guerre. Mais elles sont depuis devenues plus agiles et plus résilientes tout en ralliant les travailleurs à la cause.

La chute économique pourrait arriver à sa fin, annonce Bloomberg. L'agence américaine prend l'exemple d'une entreprise: Biosphère, une société active dans les produits ménagers, qui a maintenu ses quatre sites ouverts malgré la guerre.

L'entreprise s'est adaptée en développant un produit spécialement pour l'armée: une lingette humide dans une enveloppe vert kaki adaptée aux soldats présents dans les tranchées.

Les lingettes de la société Biosphère pour les soldats ukrainiens. Image: Biosphère

Et c'est le cas de nombreuses autres firmes ukrainiennes, un véritable atout pour le pays. En effet, la guerre s'éternise et l'Ukraine se trouve face à un gros défi: le robinet d'aide se tarit. Aux Etats-Unis, Zelensky s'est cassé les dents et les Américains n'ont pas (encore) validé le nouveau paquet d'aide.

Si le président ukrainien voyage chez ses alliés pour tenter de faire bouger les choses et pour récupérer du matériel militaire afin de repousser l'ennemi, pendant ce temps les entreprises ukrainiennes redoublent d'originalité pour renflouer leurs caisses. Et faire fonctionner la machine de guerre.

Ainsi elles se tournent vers de nouveaux secteurs et épaulent les forces armées ukrainiennes dans cette bataille face à la Russie. Selon un entrepreneur ukrainien cité par Bloomberg, avant, ses investissements tournaient autour des énergies renouvelables:

«Maintenant c'est la défense, la défense, la défense»

Un bond énorme du produit intérieur brut

Et tout cela a de l'effet. Comme le souligne le média américain, le produit intérieur brut a bondi de 9% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, après une croissance de près de 20% au deuxième, défiant toutes les attentes.

«Le PIB pourrait même atteindre son niveau d'avant-guerre» Selon les prédictions de la banque d'investissement Dragon Capital le 4 décembre.

Surprise, alors que l'Ukraine fait face à un exode de sa population (souvent les plus fortunés du pays) et une dévaluation de sa monnaie, l'économie tient bon. Mais le peuple doit mettre la main à la pâte pour sauver les meubles.

Aleksandr Konotopsky, fondateur et président de la société de sécurité Ajax Systems, ne s'est pas embarrassé de détails pour présenter sa vision:

«Ma stratégie actuelle est que la guerre ne finira jamais» Aleksandr Konotopsky

Une déclaration qui a le don d'être limpide. L'entrepreneur est classé parmi les 20 Ukrainiens les plus riches en 2022, selon Forbes Ukraine. Et d'appeler ses compatriotes à chercher des solutions sur le territoire.

«Nous devrions bâtir sur ce que nous avons ici et maintenant» Aleksandr Konotopsky

Le ministère des Finances a déclaré le 13 décembre que les dépenses militaires de l'année prochaine seraient largement couvertes par les impôts payés par les entreprises et les particuliers. Les patrons et patronnes sont devenus plus agiles et plus résilients tout en ralliant les travailleurs à la cause, rapportait Olga Gordusenko, du cabinet McKinsey à Bloomberg.

Des millions de drones produits en Ukraine

Et ce discours aurait trouvé une réelle résonance dans les cercles entrepreneuriaux. Par exemple, comme le rapporte le site The War Zone, l'Ukraine a l'intention d'inonder le champ de batailles avec un million de drones fabriqués localement. «Toutes les installations de production sont prêtes et les contrats pour 2024 commencent», a déclaré Kamyshin sur Telegram.

Ce coup de clairon, même modeste, est une manière de répondre à un impératif économique et contribue à doper l’industrie locale. Surtout, elle participe à l'autonomie d'un pays qui a surtout compté sur les aides extérieures pour se défendre.

Investissements de Nestlé et Bayer

A noter que le secteur de l'armement n'est pas le seul à vivre des investissements. Comme le rappelle le site spécialisé zonebourse.com, des multinationales investissent actuellement en Ukraine: Nestlé a investi 40 millions de francs suisses dans une nouvelle installation dans la région de Volyn, alors que le géant allemand de la pharma Bayer a prévu d'investir 60 millions dans la production de semences de maïs dans la région centrale de Zhytomyr.

Il faut noter que le déficit commercial de l'Ukraine, lui, a atteint 22,3 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2023, un record qui illustre l'augmentation des importations alors que les exportations restent faibles. Et le blocage des camions aux frontières n'aide pas.

Malgré tout, le 14 décembre, – la Chambre de commerce américaine, l’un des plus grands lobbys économiques en Ukraine – a indiqué que 74% des entreprises du pays avaient réussi à atteindre leurs résultats financiers prévus en 2023.