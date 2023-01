Voici les chars obsolètes avec lesquels l'Ukraine repousse la Russie

La livraison de chars Leopard 2 à l'Ukraine vient d'être confirmée. Ceux-ci ne seront pourtant pas envoyés dans la minute. En attendant les précieux blindés allemands, les troupes de Kiev doivent composer avec leurs vieux tanks soviétiques. Tour d'horizon.

Après un long bras de fer diplomatique, Berlin a fini par céder: les chars d'assaut Leopard 2, considérés comme l'un des meilleurs tanks du monde et réclamés depuis des semaines par Volodymyr Zelensky, doivent être finalement livrés à l'Ukraine. La décision doit encore être confirmée par Olaf Scholz.

Un coup d'œil sur l'arsenal blindé ukrainien montre que les forces armées de Kiev en ont cruellement besoin. Les engins vieillissants, datant pour la plupart de l'époque soviétique, sont clairement majoritaires.

T-55

Le T-55 est l'un des chars les plus utilisés au monde. Il est issu de la production soviétique depuis 1947. En octobre 2022, l'Ukraine a reçu 28 exemplaires de la version modernisée T-55S de la Slovénie.

T-62

Le T-62 est une évolution du T-55 produite jusqu'en 1975. On estime que l'Ukraine en possède environ 30. Ils ont tous été subtilisés aux envahisseurs russes.

T-64

Un T-64 de l'armée ukrainienne en octobre près de Bakhmout. Les T-64 ont été fabriqués jusqu'en 1987. imGE: keystone

Avant la guerre, l'Ukraine possédait plus de 700 T-64 de type T, BW et BM, dont la plupart avaient besoin d'être rénovés. On ne sait pas combien de ces véhicules ont été utilisés pendant la guerre, mais il s'agit probablement de la majorité d'entre eux. En effet, sur les 450 pertes de chars ukrainiens attestées par des photos, 279 concernent le type T-64.

T-72

IMAGE: keystone

Avant la guerre, l'Ukraine possédait 600 chars de combat T-72 et T-72-A. A cela s'ajoutaient diverses livraisons de véhicules rénovés en provenance de République tchèque et de Pologne. A elle seule, la Pologne aurait cédé plus de 200 T-72 à son voisin du sud-est. Il faut ajouter à ce nombre impressionnant plus de 200 T-72 en état de marche qui ont été pris aux envahisseurs russes au cours de la guerre. Le T-72 est également le type de char le plus détruit, derrière le T-64.

T-80

Des unités ukrainiennes tirent sur des positions ennemies avec un T-80 de l'armée russe qui a été saisi. IMAGE: keystone

Le T-80 est le dernier char de l'ère soviétique. L'Ukraine en possédait environ 100 en état de marche avant la guerre, dont au moins 39 ont été complètement détruits, endommagés ou capturés.

T-84

IMAGE: EPA/EPA

Le T-84 ukrainien est basé sur le T-80. L'Ukraine n'en a produit que dix exemplaires. Quatre d'entre eux ont été vendus aux Etats-Unis. On sait peu de choses sur l'endroit où se trouvent les six autres. Forbes a fait état d'une prétendue utilisation sur le front.

T-90

Un T-90 russe lors d'un spectacle militaire en 2015 près de Moscou. Image: Flickr/Dmitry Terekhov

Avant la guerre, Kiev ne possédait pas de chars T-90. Durant les combats, l'Ukraine en a toutefois capturé au moins 16 à la Russie. Les unités ukrainiennes disposent ainsi de plus de T-90 que de T-84 qu'elles ont elles-mêmes produits, mais il n'est pas certain qu'ils aient déjà été utilisés contre leur pays de production. Entre-temps, la production des T-90 et de leur successeur, le T-14, serait au point mort en Russie. La raison en serait les sanctions internationales.

Traduit de l'allemand par Nicolas Varin