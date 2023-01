Le Challenger 2 est le principal char de combat de l'armée britannique. Va-t-il changer la donne en Ukraine? Image: UK Ministry of Defence

Le tank Challenger 2 peut «changer la donne en Ukraine», mais il a des failles

La décision de Londres d'envoyer quatorze Challenger 2 à Kiev est historique, mais quel sera son impact sur le champ de bataille? Vieillissants et lents, ces chars possèdent tout de même quelques atouts.

Cela fait depuis le début de la guerre, il y a presque un an, que l'Ukraine demande essentiellement la même chose à l'Occident: des armes. Un objet trône au sommet de la wishlist de Kiev depuis un beau moment: le Leopard 2 allemand, l'un des chars les plus modernes et les plus mobiles au monde.

Pour l'instant, les forces ukrainiennes devront se «contenter» de son homologue britannique, le Challenger 2. L'envoi de ce tank, confirmé samedi par Londres, est tout de même une décision historique. Jusqu'à présent, les alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) avaient toujours refusé de livrer des chars lourds de conception occidentale, leur préférant de vieux modèles soviétiques, ou des véhicules plus légers.

Grâce aux quatorze Challenger 2 promis par le Royaume-Uni, l'Ukraine pourra donc déployer des tanks lourds occidentaux pour la première fois. En annonçant la nouvelle, le ministère anglais de la Défense n'a pas hésité à faire l'éloge de son joyau, qui équipe l'armée anglaise depuis 1998.

«Le Challenger 2 est inégalé dans sa capacité à exercer une pression extrême sur l'ennemi, l'obligeant à battre en retraite devant ses avancées rapides» Ministère anglais de la Défense

Le «nec plus ultra»... ou pas

Le Challenger 2 est «le nec plus ultra des chars britanniques. Il pourrait changer la donne pour Kiev dans le conflit contre Moscou», estime de son côté le général Jérôme Pellistrandi, cité par BFMTV. Et pourtant, le tank anglais n'a pas une très bonne réputation: il est considéré comme démodé, lent et peu percutant, selon le magazine allemand Spiegel.

Le Challenger 2 est lourd. Il pèse 64 tonnes, soit une bonne dizaine de plus que son homologue russe T-90;

Il est également lent. Sa vitesse maximale ne dépasse pas les 59 km/h sur une route goudronnée, alors que le Leopard 2 peut atteindre plus de 70 km/h.

De plus, sa force de pénétration est limitée: elle ne peut pas venir à bout des blindages composites.

«Le Challenger 2 n'est pas une arme miracle pour l'Ukraine» Le magazine Spiegel

Le Challenger 2 dispose tout de même d'un atout de taille, note l'expert Rafael Loss dans le Spiegel: «Il est supérieur aux chars que l'Ukraine a utilisés jusqu'à présent», affirme-t-il. Les forces de Kiev se battent principalement avec des modèles T soviétiques, qui ne sont pas particulièrement bien blindés et peuvent facilement devenir un piège mortel pour leur équipage.

A la hauteur des chars russes

Mieux que les chars ukrainiens, donc. Et face aux tanks russes? «Si des duels devaient avoir lieu, le Challenger 2 serait au moins à la hauteur de nombre de ses homologues russes», répond un autre expert, toujours dans le Spiegel.

«La Russie utilise souvent en Ukraine des chars de combat plus anciens comme le T-62, qui ne dispose que d'un vieux blindage en acier. Un Challenger-2 peut le percer», complète-t-il.

Un vieux T-62 russe en Ukraine. Image: Twitter

Le magazine allemand note d'autres problématiques, notamment liées à la gestion des pièces détachées et à leur réparation. De plus, le canon du Challenger 2, doté de rainures torsadées en spirale qui font tourner le projectile sur son propre axe, ralentit le projectile.

Finalement, le plus gros avantage du char anglais se situerait ailleurs, note la BBC. La décision de Londres pourrait pousser d'autres pays à franchir le pays et à envoyer à leur tour leurs chars d'assaut nationaux. Y compris peut-être le fameux Leopard 2. (asi)