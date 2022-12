Cette action de la résistance ukrainienne a coûté cher à la Russie

Des combattants de la résistance ukrainienne ont probablement transmis à l'armée des informations sur la localisation des troupes russes. Une centaine de soldats russes auraient ainsi été tués.

Des résistants ukrainiens auraient apporté une aide préciseause à l'armée de Kiev lors d'une attaque militaire contre la Russie dans la région de Donetsk, rapporte le Ukrainska Pravda sur la base des données du National Resistance Center of Ukraine (NRC).

Des résistants auraient ainsi transmis aux forces armées des données sur la localisation et l'équipement des soldats russes dans la ville de Horliwka, occupée par la Russie. Des informations qui ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

«L'opération a été rendue possible grâce à la coordination entre la résistance et les forces armées», indique le journal en citant un rapport de la NRC. Il poursuit:

«L'armée a reçu des données sur la localisation du personnel et de l'équipement des occupants. Suite à cela, les forces armées ukrainiennes ont mené l'opération grâce à ces coordonnées.»

Selon les premières constatations, plus de 100 soldats russes auraient été tués grâce aux données de la Résistance.

Le groupe de réflexion Institute for the Study of War avait déjà souligné mercredi l'importance des résistants ukrainiens dans la lutte contre la Russie. «Les partisans ukrainiens continuent d'aider les forces armées ukrainiennes à identifier des cibles russes de valeur», pouvait-on lire dans un rapport de situation (mm).