Les Etats-Unis veulent sauver le président Zelensky, mais il refuse

Les troupes russes ont poursuivi leur attaque sur Kiev. Leur but? Renverser le président Zelensky. Celui-ci s'est adressé à ses compatriotes et au monde dans plusieurs messages vidéo.

Le gouvernement américain a proposé au président ukrainien de l'aider à fuir Kiev, mais Volodymyr Zelensky veut rester dans la capitale disputée. C'est ce que rapporte le Washington Post en se référant à des sources américaines et ukrainiennes. Dans un message vidéo diffusé dans la nuit, Zelensky a appelé la population à défendre Kiev.

Les déclarations de Zelensky «Le sort du pays se décide en ce moment même, l'ennemi va utiliser toutes ses forces pour briser notre résistance.»

«Cette nuit, ils se lancent à l'assaut de Kiev.»

Le président a appelé tous les Ukrainiens à «arrêter l'ennemi où que ce soit». Il a demandé à la population d'effacer toutes les marques que les saboteurs apposent sur les routes et les maisons.

«Brûlez le matériel militaire ennemi avec tout ce qui est à votre disposition! Nous ne pouvons pas perdre la capitale.»

Dans une autre vidéo diffusée en début de matinée, il a déclaré que l'armée ukrainienne ne déposerait pas les armes, qu'elle se défendrait. Il a souhaité «à tous une bonne matinée», dans un sourire. Il a ajouté qu'il voulait démentir les fausses informations qui circulent et selon lesquelles il aurait quitté le pays.

«Je suis ici. Nous ne déposerons pas les armes. Nous défendrons notre Etat, car notre arme est la vérité. Et la vérité, c'est que c'est notre pays. Notre pays, nos enfants et nous défendrons tout.»

Le président russe Vladimir Poutine a appelé l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir à Kiev et à renverser le président Zelensky. «Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble que des négociations entre vous et nous seraient plus faciles», a déclaré Poutine vendredi dans un discours adressé aux forces armées ukrainiennes et retransmis à la télévision russe.

