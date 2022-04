Un cadavre, les mains liées dans le dos. Boutcha, le 3 avril 2022. image: keystone, montage saïnath bovay

Massacre de Boutcha: la complosphère crie à la mise en scène ukrainienne

A peine les images des cadavres jonchant le sol de Boutcha, en Ukraine, étaient-elles diffusées, que la machine à insinuations complotistes s'est mise à tourner à plein régime.

Un cadavre qui «bouge la main», un autre «qui se relève»… Depuis dimanche, la vigilance des fact-checkers en chambre est à son maximum. C’est hier que d’horribles images en provenance de Boutcha ont été partout diffusées, évoquant fortement un massacre perpétré sur des civils. Environ 300 corps, certains avec les mains attachées dans le dos, auraient été comptés dans cette localité de la périphérie de Kiev depuis le départ de l’armée russe, le 30 mars. Certains jonchent les rues, d’autres ont été retrouvés dans des fosses communes. Les premiers témoignages parlent d’exécutions sommaires et mettent en cause les Russes.

Des ONG, l’ONU se rendront sur place pour tenter d'établir les faits. La Russie, que tout accuse ici et qui ment à peu près sur tout depuis le début de la guerre, a demandé la réunion du Conseil de sécurité des Nations-Unies pour faire la lumière sur le drame de Boutcha, histoire, sûrement, de semer le doute sur l’origine de ce qui ressemble beaucoup à des tueries commises sur des civils.

Sur Twitter, la bataille autour du massacre de Boutcha a commencé dimanche 3 avril. La partie ukrainienne et l’Occident à sa suite tenteraient d’imposer un storytelling sur ces atrocités au détriment de la partie russe. Un scénario qui comporterait des failles et des incohérences...

La chronologie à la charnière de mars et avril attesterait d’une mise en scène orchestrée par les Ukrainiens. Le twitto Moon of Alabama, près de 27 000 abonnés, accuse le régiment Azov, une unité de combat ukrainienne dont certains membres partageraient ou auraient partagé des thèses néonazies, d’avoir commis ces tueries dans le but d’en faire porter le chapeau aux Russes. D'après cette «version», des membres d’Azov auraient pénétré dans Boutcha les 1er et 2 avril pour y accomplir un massacre, après que les troupes russes se furent retirées de l'endroit le 30 mars. Les images de l’armée ukrainienne montrant les corps sans vie de civils, qui font le tour du monde, n’auraient été diffusées que le 3 avril.

«Chronologie malhonnête»

Faux!, réplique Basile Trouba, qui produit des images diffusées sur Twitter le 1er avril déjà, et non pas seulement à partir du 3. Elles montrent des véhicules des forces ukrainiennes circulant dans une rue de Boutcha parsemée de corps.

Tout «indice» est bon pour faire croire qu’il s’agirait d’un «fake». Raphaël Grably, chef du «service tech» à BFMTV, répond du tac au tac à Silvano Trotta Officiel, 157 181 abonnés sur Instagram, qui affirme qu’«un cadavre bouge le bras»:

Ce Silvano Trotta, antivax déclaré, appartient à la galaxie des antisystèmes. Il mène ces jours-ci la fronde contre Emmanuel Macron, en rapport avec le rapport du Sénat français sur les dépenses de l’Elysée en faveur du consultant McKinsey. En décembre 2020, le quotidien Le Monde présentait Trotta en ces termes: un «chef d’entreprise» qui «affiche son conspirationnisme avec fierté».

L’avocat français Régis de Castelnau, résolument hostile à Emmanuel Macron, soutien aux gilets jaunes, se disant communiste, a lui aussi cru voir un cadavre bouger. Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch qui démonte les discours complotistes, a réagi aux insinuations de Castelnau:

Les «faux charniers de Timisoara»

Le précédent des «faux charniers» de Timisoara est abondamment cité à l’appui des sous-entendus de manipulations accolées à ces images terribles. En décembre 1989, au moment de la révolution roumaine, la presse internationale avait pris pour argent comptant la version qu'on lui servait, associée à la vision d’horreur qu’elle avait sous les yeux: des dizaines de corps entassés, en réalité récupérés dans des morgues, qui devaient servir la propagande de la partie des autorités en place en lutte contre le régime communiste de Ceausescu, analysera-t-on plus tard.

Depuis Timisoara, la presse fait plus attention. Face aux images de Boutcha, elle prend acte de ce qu’elle voit, les envoyés spéciaux recueillent des témoignages sur place. Les médias font leur travail.

Et si tout était «faux»

Les complotistes, eux, ont déjà tranché. Ils ne mettent pas seulement en doute les faits, ils réécrivent entièrement l’Histoire, mêlant le vrai et le faux, le présent et le passé, osant insinuer que la catastrophe en cours à Marioupol pourrait être imputable aux Ukrainiens, comme dans le tweet ci-après. Son l’auteur compte près de 43 000 abonnés, parmi eux des partisans d’Eric Zemmour:

Zemmour, Le Pen et Mélenchon

S’affichant comme des soutiens de la Russie de Poutine avant la guerre en Ukraine, les Zemmour, Le Pen et Mélenchon, qui briguent la présidence de la République, n'ont pas de mots assez durs pour condamner les événements de Boutcha.

Derrière les complotistes, on trouve souvent la propagande russe. Boutcha ne fait bien sûr pas exception, comme s'emploie à le démontrer le twitto @AlbLeVert: