Plus de 100 ans séparent ces images: Ukraine ou Première Guerre mondiale?

Plusieurs images prises en Ukraine au cours de ces derniers mois rappellent des clichés iconiques de la Grande Guerre.

Les tranchées creusées dans la région de Bakhmout, théâtre depuis des mois d'une violente bataille entre les forces russes et ukrainiennes, sont désormais remplies de boue et de pluie. Il n'en fallait pas plus à de nombreux internautes pour dresser un parallèle avec la Première Guerre mondiale.

En effet, plusieurs images prises en Ukraine, au cours de ces derniers mois, rappellent des clichés iconiques de la Grande Guerre, avec son cortège d'arbres déchiquetés, de paysages ravagés par les cratères d'obus et de villages en ruine. Sélection.

Le no man's land dans les environs de Bakhmout, le 26 novembre 2022. Image: Wikimedia Commons

Des soldats australiens traversent un paysage détruit en Belgique, octobre 1917. Image: Frank Hurley (Public Domain)

Une tranchée ukrainienne dans la région de Bakhmout, automne 2022. Image: Wikimedia Commons

Une tranchée inondée dans les Flandres. Image: Public Domain

Une église détruite dans le village de Bohorodychne, dans la région de Donetsk, octobre 2022. Image: EPA

Ce qui reste d'une église à Ypres, 1916. Image: Imperial War Museum

Un champ couvert de cratères laissés par un bombardement près d'Izioum, septembre 2022. Image: sda

Un paysage criblé par les obus d'artillerie près de Quatre Rois, en Belgique, 1917. Image: Imperial War Museum

Un char russe détruit dans la région de Tchernihiv, avril 2022. Image: AP

Un char détruit à Passchendaele, 1917. Image: Public Domain

Le paysage après une bataille dans la banlieue de Tchernihiv, avril 2022. Image: AP

Paysage ravagé près de Courcelette, dans le nord de la France, mars 1917. Image: Imperial War Museum

Un blindé ukrainien avance péniblement dans la boue, décembre 2022. Image: Twitter

Un soldat britannique roule sur une route boueuse à Hamel, dans le nord de la France, janvier 1917. Image: Imperial War Museum