Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a apparemment envoyé un groupe de mercenaires qui lui est proche en Ukraine. image: keystone

Le gourou de Poutine envoie ses propres mercenaires en Ukraine

Une autre troupe de mercenaires russes opérerait en Ukraine. Elle est étroitement liée au ministère de la Défense de Sergueï Choïgou. Après le groupe Wagner, il s'agirait donc d'une deuxième unité active du côté russe, qui n'appartient pas directement à l'armée.

Un article de

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou envoie apparemment une troupe de mercenaires qui lui est proche dans la guerre contre l'Ukraine. Selon des informations ukrainiennes, la société militaire privée (PMC) appelée «Patriot» aurait déjà été repérée dans le Donbass. Jusqu'à présent, seul le groupe privé de mercenaires Wagner de l'homme d'affaires moscovite Evgueni Prigojine était actif sur le territoire ukrainien.

Le portail en ligne Ukrajinska Prawda a cité le porte-parole des forces armées ukrainiennes de l'Est, Serhii Cherevatyi, déclarant que:

«Nous avons constaté, notamment dans la région de Stepne sur le front de Wuhledar, qu'en plus des PMC Wagner, des PMC Patriot attribués à l'actuel ministre russe de la Défense Choïgou ont été repérés. Il est évident qu'ils font appel à toutes les capacités de combat pour obtenir au moins quelques résultats.»

A noter que ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

Les mercenaires du groupe Patriot auraient toutefois des liens étroits avec le ministère russe de la Défense et le service de renseignement GRU. Selon les estimations de la «Jamestown-Foundation» américaine, les combattants reçoivent des salaires allant de 6000 à 15 000 dollars US par mois (5600 à 13 900 francs), un multiple de la solde de 3000 dollars US (2800 francs) versée aux unités Wagner.

Selon les médias russes, ces combattants avaient été déployés au Burundi et, d'après les estimations de l'Institut polonais de Varsovie, ils étaient apparemment aussi actifs en Syrie et au Yémen.

La troupe pourrait renforcer la position de Choïgou

Le porte-parole militaire ukrainien a qualifié le groupe Patriot de concurrent des mercenaires de Wagner. Les deux seraient toutefois engagés dans des régions différentes. Le déploiement pourrait avoir un arrière-plan de politique intérieure.

Le fondateur de Wagner, Evgeni Prigoschin, tente apparemment d'accroître son influence au Kremlin et a critiqué à plusieurs reprises la stratégie du ministère de la Défense. Avec un groupe proche de son ministère, Choïgou pourrait à nouveau renforcer sa position si celui-ci enregistre des succès.

Dix mois après le début de la guerre russe contre l'Ukraine, le président et commandant en chef Vladimir Poutine s'appuie de plus en plus sur des mercenaires du groupe privé Wagner. Cette troupe est formée de nombreux repris de justice et, selon des informations américaines, serait également approvisionnée en armes par la Corée du Nord. Les soldats de l'unité Wagner se battent sur de nombreux fronts en Ukraine, y compris autour de la petite ville de Bakhmout au nord de la région de Donetsk, où les plus grands combats font actuellement rage.

(traduction et adaptation par sas)