Le gourou de Poutine se vante d'être sur le front: ces images prouvent le contraire

Il se trouve que ces fortifications se trouvent à proximité de la frontière entre la région de Kherson, dont le sud est encore aux mains de Moscou, et la Crimée, annexée en 2014. On est donc en pleine zone sous contrôle russe.

Dans la vidéo, on voit l'hélicoptère du ministre de la Défense survoler des fortifications creusées dans le sol. «Ils montrent des tranchées pour prouver qu'il a volé au-dessus de la ligne de front», commente GeoConfirmed. Problème: ces lignes de défense ont une forme très reconnaissable, ce qui permet de les identifier assez facilement depuis l'espace et déterminer ainsi leur emplacement exact.

Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et ce sont précisément les images du paysage qui le révèlent, malgré elles. Le problème ne se situe pourtant pas au niveau du temps, mais du lieu. Autrement dit, Choïgou n'est pas là où il affirme être. C'est ce qu'a démontré le projet GeoConfirmed , qui s'occupe de localiser les images en provenance du front en s'appuyant sur des photos satellitaires, Google Maps et d'autres sources ouvertes.

«Zelensky a rencontré des militaires, s'est entretenu avec eux et donné des décorations à nos soldats», a indiqué le service de presse de la présidence. Malgré ses déplacements répétés, cette visite semble de loin la plus risquée.

Pas plus tard que ce mardi, Volodymyr Zelensky a effectué une visite surprise à Bakhmout. De violents combats font rage autour de cette ville disputée, qui est sans doute le point le plus chaud du front oriental.

Musk a-t-il manigancé l'avenir de Twitter avec le gendre de Trump au Qatar?

Elon Musk a assisté à la finale de la Coupe du monde depuis les tribunes VIP et aux côtés d'une ribambelle de puissants. Du patron du Fonds souverain du Qatar, au gendre de Donald Trump, en passant par le président turc et l'une des plus féroces propagandistes de Vladimir Poutine. Et si le match Argentine-France avait servi de réunion au sommet pour désigner le nouveau PDG de Twitter?

Il s'est passé beaucoup de choses durant la finale de la Coupe du monde au Qatar. Sur le terrain, bien sûr, mais pas seulement. C'est d'ailleurs peu après le coup de sifflet final qu'Elon Musk a décidé de jouer sa place de PDG de la société Twitter, dans un sondage qui a fait passablement de bruit et de dégâts.