Il s'agit d'un énorme complexe industriel fait de béton et de murs épais, de portes en acier et de couloirs souterrains renforcés.

Il a par exemple écrit sur le «régime Asovstal» , grâce auquel il ne pèse plus que 59 kilos. Ou encore commenté sous un selfie de lui-même avec un casque et un gilet militaires: «Cette photo serait parfaite en tant que "dernière photo" (...) Mais à mon avis, elle ne sera que le début – le début de notre libération et de notre victoire».

Pourquoi le super char T-14 Armata de Poutine ne roule que lors des défilés

L'Occident est devenu nerveux lorsque le T-14 Armata a roulé sur la Place Rouge de Moscou pour la première fois en 2015. Sept parades et une guerre plus tard, il ne reste plus grand-chose du «meilleur char de combat du monde».

Un design inédit, un blindage et un armement moderne, tout en étant plus léger et plus mobile que ses homologues occidentaux: avec le T-14 Armata, la Russie semblait rattraper son retard sur les armées de l'Otan en matière de technologie des blindés. Au ministère britannique de la Défense, on parlait même d'une «révolution dans le développement des chars» lorsque les premières images du T-14 ont été rendues publiques en 2015. Mais entre-temps, le mythe du char high-tech russe s'est estompé.