Nucléaire: Washington tente en vain de mettre en garde Moscou

Après que le président russe a déclaré être prêt à utiliser «tous ses moyens» de défense, Washington avait encore élevé le ton, répétant prendre «au sérieux» cette menace et promettant une réponse «sévère.»

Le locataire de la Maison Blanche avait également averti que la réponse américaine serait «conséquente», mais sans plus de précision.

«Nous avons la capacité de parler directement à haut niveau [aux Russes, ndlr], de leur dire clairement quel est notre message et d'entendre le leur. Cela s'est produit fréquemment ces derniers mois. Cela s'est même produit ces derniers jours.

Les Etats-Unis entendent faire bien comprendre à la Russie «quelles seraient les conséquences si elle prenait le sombre chemin de l'utilisation de l'arme nucléaire et elles seraient catastrophiques», a dit dimanche Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, sur la chaîne NBC.

Washington a déjà émis plusieurs mises en garde, avec un vocabulaire de plus en plus dur, contre un éventuel recours à l'arme nucléaire de Moscou.

Rencontre entre Joe Biden, à gauche, et Vladimir Poutine, à droite, en juin 2021, à Genève. Image: sda

