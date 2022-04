L'armée russe est dans un état «terrible», cet expert vous le prouve

L'Otan s'attend à une offensive majeure dans l'est de l'Ukraine

L'Otan s'attend à une guerre de longue durée en Ukraine. Rien n'indique que le président russe Vladimir Poutine ait renoncé à ses ambitions de contrôler toute l'Ukraine, a déclaré mercredi le secrétaire général Jens Stoltenberg en marge d'une réunion des 30 ministres des Affaires étrangères des pays de l'alliance à Bruxelles. Il faut être conscient que la guerre peut durer «de nombreux mois voire des années».



Stoltenberg a expliqué le retrait des troupes russes du nord de l'Ukraine avec une offensive majeure à l'est prévue selon les conclusions de l'Otan. Les forces armées doivent être renforcées et réarmées pour prendre le contrôle de tout le Donbass et créer un pont terrestre vers la péninsule ukrainienne déjà occupée de Crimée. Selon Stoltenberg, la conséquence de ces développements est que l'Otan doit se préparer à un long voyage. «Nous devons soutenir l'Ukraine, maintenir nos sanctions, renforcer nos défenses et notre dissuasion», a-t-il déclaré.