Des unités d'élites ukrainiennes auraient traversé le Dniepr

Des unités d'élite ukrainiennes auraient traversé le Dniepr

L'armée ukrainienne a franchi le fleuve Dniepr. Certains villages ont déjà pu être repris.

Luca Klinck / t-online

Quelques troupes d'élite de la Marine ukrainienne auraient traversé le plus grand fleuve du pays, le Dniepr, au nord de Kiev, pour reprendre deux villages à l'occupant russe, rapporte le Kyiv Post.

La puissance des unités déployées et les plans futurs de Kiev pour les opérations sur la rive gauche du plus grand obstacle naturel d'Ukraine sont toujours nébuleux. Selon un canal Telegram russe, dirigé par «RybarZ», quatre groupes de combat amphibies de la brigade navale ukrainienne ont traversé le fleuve Dniepr. Les faits se seraient déroulés près de la ville riveraine de Pridnistrosk, sur la rive droite, écrit le Kyiv Post.

Les forces de la Marine ukrainienne n'ont probablement rencontré que peu ou pas de résistance et ont ainsi pu avancer vers les villages de Poima et Pishchanivka.

Est-ce qu'il y a eu d'autres incursions?

Selon le blogueur russe Vladimir Rogov, la situation autour de ces zones est plutôt statique d'ordinaire. Les deux camps s'arroseraient copieusement avec de l'artillerie et des mortiers. Des drones d'attaque seraient également utilisés, poursuit le Kyiv Post.

Le blogueur a, en outre, relaté que les unités de reconnaissance ukrainiennes avaient débarqué en bateau et qu'elles avaient été actives dans les villages de Krynok et sur l'île de Kazatsky. Toutefois, les forces armées ukrainiennes n'y auraient fait qu'un raid. Selon Rogov, il ne semble pas que les troupes aient l'intention de tenir ces positions. Le Kyiv Post n'a pas pu confirmer cette information.

En revanche, le mode opératoire est connu. Les forces spéciales ukrainiennes, qui opéraient dans de petites embarcations, en mai, ont lancé une série de raids et d'attaques en traversant le fleuve au nord et au sud de Kherson. Dans la plupart des cas, elles se sont retirées avant que les réserves russes ne puissent réagir, rapporte le Kyiv Post en se référant à des données militaires ukrainiennes. Des fantassins ukrainiens de la défense territoriale ont effectué des patrouilles à pied dans la région en juillet et en août.

Vers une grande offensive?

A Prydniprovska, à environ 10 km en amont de la ville ukrainienne de Kherson, se trouvait l'un des rares passages ferroviaires sur le Dniepr. Ce pont stratégique a été détruit par les troupes russes en retraite en novembre 2022. Ses fondations pourraient désormais être utilisées par les Ukrainiens qui tentent de franchir de nouveau le fleuve, poursuit le journal.

Si jusqu'à présent, le Kyiv Post n'a pas trouvé d'indices montrant que l'armée ukrainienne avait l'intention d'utiliser des ferries ou des ponts d'attaque pour poursuivre l'offensive sur la rive gauche. Avec leur aide, l'armée pourrait théoriquement acheminer des chars et d'autres pièces d'artillerie et d'infanterie sur l'autre rive.

Que font les Russes?

L'armée russe n'a pas été en mesure de retraverser le fleuve et d'attaquer les troupes de Kiev à cause de fortes frappes d'artillerie ukrainiennes. Toutefois, la Russie, qui maîtrise toujours les airs, aurait intensifié, ces dernières semaines, les attaques aériennes contre les patrouilles ukrainiennes et les bases présumées de ces patrouilles.

Traduit et adapté par Noëline Flippe