L'Ukraine pourrait construire une bombe nucléaire en quelques mois

Seuls quelques pays dans le monde possèdent des armes nucléaires. Kiev semble envisager la possibilité de construire sa propre bombe.

Plus de «International»

Un article de

D'après un rapport, l’Ukraine serait en mesure de construire une bombe atomique en l’espace de quelques mois. Cette option pourrait être envisagée si le futur président des Etats-Unis, Donald Trump, décidait de réduire son soutien financier, selon un document d’information destiné au ministère de la Défense et cité par le journal britannique The Times.

La bombe potentielle pourrait être construite en utilisant une technologie similaire à celle de «Fat Man», la bombe au plutonium larguée par les Etats-Unis sur Nagasaki en 1945. D'après le document, construire une telle bombe rudimentaire avec du plutonium ne serait plus une tâche difficile 80 ans plus tard.

L’Ukraine pourrait extraire du plutonium à partir de combustibles usés provenant de ses réacteurs nucléaires. Actuellement, le pays contrôle neuf réacteurs. Le rapport indique que l'Ukraine dispose ainsi de sept tonnes de plutonium de réacteur:

«Cette quantité de matière est suffisante pour produire des centaines d’ogives avec une puissance tactique de plusieurs kilotonnes»

Ces ogives pourraient détruire une base aérienne russe entière ou plusieurs infrastructures militaires, industrielles ou logistiques, explique l’auteur du document, Oleksii Yizhak, cité par The Times. Le rapport a été publié par le Centre d’études sur l’armée, la conversion et le désarmement, un think tank influent spécialisé dans les questions militaires en Ukraine.

D’après The Times, le rapport a déjà été présenté au vice-ministre ukrainien de la Défense. Il doit être prochainement discuté lors d’une conférence à laquelle participeront probablement les ministres ukrainiens de la Défense et des Industries stratégiques.

Les experts sont sceptiques

Le directeur de l’institut, Valentyn Badrak, affirme que l’Ukraine pourrait fabriquer des bombes atomiques en moins d’un an, disposant des connaissances techniques nécessaires. Toutefois, des experts occidentaux estiment qu’un tel projet nécessiterait au moins cinq ans.

Pour sa part, le gouvernement ukrainien dément catégoriquement ces plans.

«Nous ne possédons pas d’armes nucléaires, nous ne les développons pas et nous n’avons pas l’intention d’en construire» Heorhiy Tykhy, porte-parole du ministère de la Défense

(Traduit par de l'allemand par Tim Boekholt)