La Russie prépare un assaut contre l'Ukraine avec «175 000 hommes»

Une enquête du Washington Post révèle que la Russie se préparerait a une opération militaire en Ukraine. Voici ce que l'on sait.

La Russie prépare une offensive contre l'Ukraine impliquant jusqu'à 175 000 soldats dès l'an prochain, affirme vendredi le Washington Post. Kiev a fait part de ses craintes ces derniers temps quant à une telle éventualité.

Moscou se prépare à lancer «100 bataillons composés de groupes tactiques ainsi que des chars, de l'artillerie et autres équipements», a affirmé un haut responsable américain au quotidien américain sous condition d'anonymat.

Des soldats ukrainiens sont prêts au combat sur la ligne de séparation avec les rebelles pro-russes près de Debaltsevo, région de Donetsk, Ukraine. Image: sda

Les Ukrainiens craignent une attaque pour quand?

Les forces russes sont en train de se concentrer à quatre endroits différents avec 50 groupes tactiques de combat, affirme le Washington Post, citant un document militaire américain.

Les services de renseignements ukrainiens estiment que «la période la plus vraisemblable» pour l'achèvement des préparatifs russes en vue d'une «escalade d'envergure» est la fin du mois de janvier, a déclaré devant le Parlement le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

Selon lui, environ 100 000 troupes russes pourraient participer à une éventuelle offensive. «L'escalade est un scénario possible, mais pas inévitable. Notre tâche est de le prévenir», a souligné le ministre. La Russie a déjà «commencé des exercices militaires près de l'Ukraine» et est en train de «tester ses communications», a-t-il encore affirmé.

Quel est l'avis du Pentagone?

Interrogé par l'AFP, le Pentagone s'est refusé à commenter des informations concernant le renseignement, mais a indiqué être «très préoccupé par les preuves faisant état de plans de la Russie en vue d'actions agressives contre l'Ukraine».

«Nous continuons à soutenir la diminution des tensions dans la région et une solution diplomatique au conflit dans l'est de l'Ukraine.» Un porte-parole du Pentagone

Aux Etats-Unis Biden se prépare

Le président américain Joe Biden a fait monter d'un cran la pression sur la Russie, vendredi, en disant préparer des «initiatives» pour défendre l'Ukraine en cas d'invasion, suite à la concentration de troupes russes près de la frontière ukrainienne.

Le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine doivent prochainement discuter, en visioconférence, des tensions autour de l'Ukraine, sept ans après l'annexion russe de la Crimée et la prise de contrôle d'une partie de l'est de l'ancienne république soviétique par des forces séparatistes pro-russes. (jah/ats)