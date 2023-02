Maxim Donets accompagne Zelensky où qu'il aille.

Maxim Donets, l'ange gardien de Zelensky qui rend fou les pro-Poutine

Engagé en 2019, le garde du corps du président ukrainien est considéré comme un sex-symbol sur TikTok. Depuis dimanche, il est accusé par le propagandiste russe Vladimir Soloviev d'être la doublure de Zelensky. Mais que sait-on de ce fantôme, dont l'employeur précédent n'est autre qu'un oligarque ukrainien controversé ayant vécu à Genève?

Impossible de le rater. Que son patron se balade dans les décombres de Kiev en compagnie de Boris Johnson ou qu'il accueille Joe Biden au Palais Maryinsky, Maxim Donets est de toutes les photos. Logique, pourrait-on se contenter de penser, puisque cet homme n'est autre que le garde du corps de Volodymyr Zelensky.

Or, depuis quelques jours, plusieurs irréductibles paranoïaques ne se contentent pas de cette simple, mais factuelle explication. En tête des objecteurs *à qui ont ne la fait pas*, nous retrouvons, sans surprise, un certain Vladimir Soloviev. Ce week-end, le propagandiste number one de Poutine, starlette de la télévision d'Etat russe, s'est publiquement étonné de la ressemblance troublante de l'homme qui gravite dans l'ombre du président ukrainien. Au point de le réduire immédiatement au sosie officiel et machiavélique de son pire ennemi.

«Voilà pourquoi Zelensky peut se rendre sans crainte dans les régions de Kherson et de Bakhmout en première ligne» Vladimir Soloviev, sur Telegram.

Quelques minutes après avoir partagé sa trouvaille sur son compte Telegram, Vladimir Soloviev a supprimé sa publication. Mais le mal était fait. Les réseaux propagandistes russes se sont emparés d'une séquence dans laquelle on découvre un homme marchant dans les pas du binôme présidentiel américano-ukrainien. Forcément, Maxim Donets affichait lui aussi le sweat emblématique de la résistance ukrainienne, sans oublier les poils foncés et taillés à la manière de son patron.

Pour la propagande, c'est suffisant: nous avons affaire à une doublure.

La rumeur s'est rapidement propagée de l'autre côté de l'Atlantique. Plusieurs comptes Twitter «d'informations alternatives», comme ZeroHedge ou The_Real_Fly, se sont bien sûr rués sur le scandale pour nourrir leur large audience. De nombreux entrepreneurs républicains (très, très, très) conservateurs se sont également donnés la main pour s'offusquer en rythme d'un bug dans la matrice. Que nous cache-t-on?

Rien. Hormis des détails sur la vie privée de celui qui est, tout de même, le garde du corps (le plus rapproché) de Zelensky lorsqu'il s'échappe de son bunker présidentiel. Agé d'une quarantaine d'année, Maxim Donuts a été engagé par le président en 2019, dans la foulée de son élection à la tête de l'Ukraine. Titre officiel? Chef de l'équipe des gardes du corps personnel du président et chef adjoint du département ukrainien de la protection de l'État.

En 2022, lors du premier voyage de Boris Johnson à Kiev.

Son ancien employeur? Un oligarque citoyen genevois

A l'époque, Reuters avait pointé le pedigree d’employeur précédent. Un dénommé Igor Kolomoïsky, très riche oligarque israélo-chyprio-ukrainien élu gouverneur de l'oblast de Dnipropetrovsk le 2 mars 2014, «pour empêcher que d’autres régions soient arrachées à l’Ukraine». Pour faire court, non seulement son nom s'est retrouvé dans les très médiatisés Pandora Papers, mais il fut un temps citoyen (fiscal) genevois, où il se rendait, selon ses propres dires, depuis1995.

Ancien soutien du président, il avait été privé de sa nationalité ukrainienne en juillet dernier 2022, par Zelensky lui-même, dans le cadre de sa célèbre opération anti-corruption. Officiellement soupçonné de fraude fiscale et détournement de fonds, le milliardaire a vu son domicile perquisitionné le 1er février dernier.

En 2019, au moment de la nomination de Donets à la tête de la sécurité personnelle du président, Reuters avait tenté d'obtenir plus d'informations quant à la nature des liens que ce garde du corps entretenait avec l'oligarque Kolomoïsky. Sans succès.

Des photos des deux hommes refont surface sur les réseaux sociaux depuis ce week-end.

Un sex-symbol sur TikTok

Si Maxim Donets se retrouve aujourd'hui embourbé dans la paranoïa propagandiste russe, il est depuis longtemps l'attention des réseaux sociaux, mais pour une raison autrement plus... inoffensive: Maxim, le beau gosse musclé au service de la résistance ukrainienne. Des centaines de vidéos lui rendent hommage, principalement sur la plateforme TikTok et, notamment, par l'intermédiaire d'une fan-page aussi populaire que particulièrement prolifique.

Enfin, histoire de rassurer tout le monde (Vladimir Soloviev en premier?), il convient de préciser que si Maxim Donets (qui ne ressemble pas à Zelensky...) avait véritablement été une doublure maléfique du président ukrainien, il ne s'afficherait pas en même temps que l'original. Mmmh?

Mais bon, c'est de bonne guerre puisque Zelensky lui-même s'est retrouvé récemment à douter de l'existence de Vladimir Poutine. Le chef des services secrets militaires ukrainiens, Kyrylo Budanov, avait d'ailleurs déclaré qu'il pensait que le maître du Kremlin avait «plusieurs sosies».