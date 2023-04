L'Ukraine tire environ 7700 obus par jour, sous un toutes les six secondes. Image: AP

L'Ukraine tire un obus toutes les 6 secondes

Même si la Russie et l'Ukraine doivent rationner leurs obus, les soldats des deux camps en tirent des milliers par jours depuis plus d'une année. Selon les derniers chiffres du Pentagone, Washington en a déjà envoyé plus de 4,4 millions. Petit inventaire.

Deux jours après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les Etats-Unis approuvaient un paquet d'aide militaire d'une valeur de 350 millions de dollars destiné à Kiev. Cet envoi, qualifié de «sans précédent» par le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken, contenait notamment des missiles antichars Javelin, des armes légères et des gilets pare-balles.

Une année et deux mois plus tard, la somme que Washington a dépensée pour soutenir militairement l'Ukraine se monte à 35,4 milliards de dollars (quelque 31,4 milliards de francs suisses). Au fil du temps, les équipements envoyés sont devenus plus lourds et comprennent désormais des obusiers, des blindés, des lance-roquettes, des hélicoptères et, bientôt, des chars d'assaut.

Si c'est surtout l'envoi de ces gros engins qui a monopolisé l'attention internationale, un autre type d'équipement se révèle être encore plus crucial pour les soldats au front: les munitions. Selon des informations recueillies par le Washington Post, l'armée ukrainienne tire actuellement environ 7700 obus par jour, soit environ un toutes les six secondes. Moscou en utiliserait jusqu'à trois fois plus.

103 000 tonnes d'obus

Les obus constituent donc un besoin critique pour les deux belligérants, qui ont par ailleurs été forcés de les rationner. Une liste publiée la semaine dernière par le Pentagone, repérée par le média spécialisé The War Zone, permet dorénavant de savoir combien de munitions lourdes Washington a envoyées à Kiev à ce jour. Et la réponse est impressionnante.

Les Etats-Unis ne sont pas le seul pays qui soutient militairement l'Ukraine. Une grande partie d'Etats européens, ainsi que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ont également fourni des armes à Kiev. Plus de 60% des aides proviennent toutefois de Washington.

Au total, les Etats-Unis ont fourni à l'Ukraine plus de 4,4 millions d'obus, ainsi que 200 millions de munitions pour armes légères. Le tout pèse plus de 103 000 tonnes, soit plus de trois fois de plus que la Statue de la Liberté.

Une bonne partie de ces munitions, soit quelque 1,5 million, sont des obus de 155 millimètres. Il s'agit du calibre d'artillerie standard en vigueur dans les pays de l'Otan. Plusieurs obusiers que Kiev a reçus tirent des obus de 155 millimètres. Le M777 américain, le CAESAR français, le Krab polonais, le AS-90 britannique ou encore le PzH 2000 allemand en sont des exemples.

Un M777 américain en action dans la région de Kharkiv. Selon The War Zone, les obusiers occidentaux ont fait une énorme différence l'automne dernier lors des contre-offensives de Kharkiv et de Kherson. Image: sda

L'arsenal ukrainien compte également plusieurs armes issues de la période soviétique. Washington a donc fourni 50 000 obus d'artillerie de 152 mm, environ 40 000 obus d'artillerie de 130 mm, 40 000 obus d'artillerie de 122 mm et 100 000 obus de munitions pour chars de 125 mm.

Le T-72 soviétique tire des obus de 125 mm. L'Ukraine compte plusieurs centaines d'exemplaires de ce vieux char dans son arsenal. Image: sda

Autre relique soviétique, les lance-roquettes Grad. Les Etats-Unis ont livré 60 000 roquettes de ce type.

Un Grad en action près de Kharkiv. Image: sda

Les chars Abrams et les blindés Bradley que Washington a promis à l'Ukraine ont également besoin de munitions. Le Pentagone s'est donc engagé à fournir une quantité non précisée d'obus de 120 mm pour le canon du Abrams, plus de 3000 missiles TOW et plus de 1 800 000 cartouches de 25 mm pour alimenter les principaux systèmes d'armement des Bradley.

Washington a promis 31 chars de combat Abrams à Kiev. Image: sda

Les Etats-Unis ont également fourni à l'Ukraine des mortiers de 120 mm, 81 mm, 80 mm et 60 mm et se sont engagés à fournir plus de 345 000 cartouches.

Comme The War Zone le fait remarquer, tout cela n'inclut pas tout un tas d'autres munitions, dont notamment des obus de chars de 120 mm et de 105 mm, ni les projectiles tirés par les 38 lance-roquettes Himars donnés par les Etats-Unis. (asi)