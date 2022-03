Roman Abramovitch. Bild: keystone

Ukraine: Abramovich a souffert de symptômes d'empoisonnement

Le célèbre oligarque russe actif dans les négociations entre Kiev et Moscou aurait été empoisonné, comme ses homologues ukrainiens. Explications.

Roman Abramovitch et les négociateurs de paix ukrainiens souffriraient des symptômes d'une intoxication présumée. C'est ce que rapporte le Wall Street Journal ce lundi.

Les symptômes seraient apparus après une réunion à Kiev qui s'est tenue le 3 mars. Abramovitch, le célèbre propriétaire du club de foot anglais Chelsea et deux représentants ukrainiens de haut rang, qui ont mené des pourparlers de paix ensemble, se sont plaints de curieux symptômes. Lesquels? Voici: des yeux rouges, de larmoiements continus et douloureux et de desquamation de la peau du visage et des mains.

Abramovitch et les négociateurs ukrainiens ont rendu responsables de l'attaque présumée les tenants de la ligne dure de Moscou. Autrement dit, ceux qui ne veulent pas que la guerre se termine maintenant. Entre-temps, l'état de santé des personnes concernées s'est amélioré et leur vie n'est pas en danger, écrit encore le Wall Street Journal.

Les experts occidentaux qui ont enquêté sur l'incident ont déclaré qu'il était difficile de déterminer si les symptômes avaient été causés par un agent chimique ou biologique ou par une sorte d'attaque par rayonnement électromagnétique.

Qui est Abramovtich déjà plus? Il est considéré comme l'une des personnes les plus riches du monde. Sa fortune a été estimée récemment par le magazine américain Forbes à 7,2 milliards de dollars américains (environ 7 milliards de francs). Outre le vainqueur de la Ligue des champions, le FC Chelsea, l'homme de 55 ans possède également l'un des plus grands yachts de luxe du monde.

Depuis le 24 février et l'invasion russe, Abramovitch est impliqué dans les négociations de paix, peut-on lire dans le Wall Street Journal. Il fait ainsi la navette entre Lviv, Moscou et Kiev.

Le Kremlin a déjà été accusé d'empoisonnement dans des cas précédents. En 2018, les services secrets russes auraient mené une attaque à l'agent neurotoxique contre Sergueï Skripal. Le critique du Kremlin Alexeï Navalny a lui aussi échappé de peu à un empoisonnement. (jah/cma)