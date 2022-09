Un général américain dresse un portrait désastreux de l'armée russe

Le général américain à la retraite Mark Hertling a commandé les forces américaines en Europe et a formé les troupes ukrainiennes en tant que commandant de l'Otan. Ce qu'il dit de l'état de l'armée russe après les récentes défaites est révélateur.

Bojan Stula / ch media

Mark Hertling sait de quoi il parle: le général à la retraite, âgé de 68 ans, a pu se faire une idée précise de la situation militaire en Europe de l'Est pendant des années en tant que commandant des troupes américaines et de l'Otan.

Le général américain Mark Hertling, commandant de division, lors d'une conférence de presse fin 2007 à Bagdad, en Irak. image: keystone

Jusqu'à son départ en 2012, il a entretenu des échanges intensifs avec l'armée ukrainienne et a soutenu pendant des années sa formation dans le cadre du programme «Theater Security Cooperation». En Irak, il a commandé de 2007 à 2009 la Division multinationale Nord, qui comprenait également un contingent de troupes ukrainiennes.

Ainsi, les déclarations faites par Hertling, jeudi dernier, dans le podcast américain The Bulwark peuvent sans aucun doute être considérées comme révélatrices. Il y dresse un portrait accablant des forces armées russes en Ukraine.

Les déclarations de Mark Hertling:

La situation militaire actuelle dans l'est de l'Ukraine est le reflet d'une évolution de longue date. Alors que l'armée ukrainienne n'a cessé d'évoluer positivement au cours des quinze dernières années, notamment en ce qui concerne la formation du corps des officiers et des sous-officiers ainsi que l'entraînement tactique, l'armée russe n'a connu qu'une seule direction durant la même période: «vers le bas , vers encore plus de kleptocratie et de corruption.»

, vers encore plus de kleptocratie et de corruption.» Outre la corruption, le vol et les détournements de fonds , «un recrutement lamentable, une mauvaise formation, un entraînement médiocre, un commandement abominable ainsi que la manière dont le matériel est acquis et dont les propres soldats sont traités» font tout simplement des forces armées russes «une mauvaise armée» , selon Hertling.

, «un recrutement lamentable, une mauvaise formation, un entraînement médiocre, un commandement abominable ainsi que la manière dont le matériel est acquis et dont les propres soldats sont traités» font tout simplement des forces armées russes , selon Hertling. Le croisement de ces deux axes de développement ainsi que la fourniture de matériel high-tech à l'Ukraine dans les phases critiques de la guerre se reflètent, aujourd'hui, dans les événements de l'est de l'Ukraine. Les livraisons d'armes occidentales sont certes un facteur important dans une interaction complexe, mais elles ne constituent pas toute l'histoire.

On lui reproche souvent ces jours-ci, poursuit Hertling dans le podcast, que l'armée russe pourrait profiter de ses analyses tactiques publiques et les exploiter pour une contre-attaque. Il donne toujours la même réponse à ces critiques: «Impossible.» Car:

«Si vous avez une armée qui fonctionne et qui est capable de s'adapter, et que vous commettez des erreurs sur le champ de bataille, vous pouvez en tirer des leçons»

Dans la guerre d'Ukraine, le général américain ne fait, en revanche, plus confiance aux forces armées russes pour réagir avec succès aux contre-offensives ukrainiennes. Pour cela, il faudrait d'abord tout simplement changer tout le personnel de l'armée («vraiment tout le monde»). Ensuite, il faudrait lancer un programme d'entraînement de plusieurs années pour les officiers et les sous-officiers en matière de guerre combinée et remplacer «d'une manière ou d'une autre» le matériel défectueux et usé.

Des soldats ukrainiens inspectant un char russe brûlé dans la région de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine. image: keystone

«Tout cela prend du temps», conclut Hertling. Surtout lorsqu'on ne dispose que d'une armée «forte» de tous les défauts décrits précédemment, et d'une direction politique qui s'est complètement éloignée de son armée.

Sur Twitter, Hertling a ensuite renchéri. Il défendra ses déclarations et «s'en prendra à tous ceux qui prétendent qu'elles ne sont pas vraies».

Un général américain écrase le plus haut responsable militaire allemand

Une autre querelle d'experts s'est déroulée sur Twitter. Le général Ben Hodges, ancien commandant en chef des forces terrestres américaines en Europe, y a contesté une analyse de la situation réalisée par le plus haut responsable militaire allemand, l'inspecteur général de la Bundeswehr Eberhard Zorn.

L'évaluation de Zorn sur Focus.de est «étonnamment mauvaise», a estimé Hodges. L'armée finlandaise est selon lui à elle seule capable de vaincre les Russes en une semaine. Zorn avait déclaré à Focus qu'il ne voyait pas de véritable contre-offensive de l'Ukraine. Il voit tout au plus des contre-attaques, mais celles-ci ne permettent pas de repousser la Russie sur un large front. (bzbasel.ch)

Traduit de l'allemand par Tanja Maeder