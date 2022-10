Cette jeune femme, que nous ne connaissons que sous son nom de scène «Serene», a appris à jouer du piano toute seule et est aujourd'hui une pianiste professionnelle accomplie. En parallèle, elle a développé un outil de pointe de contournement de la censure. image: serenepianist.com

Comment combattre Poutine depuis votre canapé

Le logiciel d'anonymisation Tor rend l'Internet plus libre et sauve des vies. Et vous pouvez y contribuer facilement et sans crainte. Voici comment faire.

Face à la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine et à la persécution de femmes innocentes en Iran, les observateurs occidentaux se sentent parfois impuissants. Mais ils sous-estiment le pouvoir d'Internet.

Laissez-nous donc vous parler de «Snowflake».

Lorsque le petit symbole du flocon de neige passe du violet au vert dans le navigateur Web, ça y est: on contribue à lutter contre la censure sur Internet.

Ce n'est qu'une petite contribution, mais c'est déjà ça. Et c'est peut-être grâce à vos clics que des personnes opprimées pourront obtenir des informations importantes en ligne sans être menacées d'arrestation ou pire encore.

Dans cet article, vous découvrirez ce qu'est le Tor Snowflake, qui est l'inventeur de cet outil de lutte pour la liberté, et où se situent ses limites techniques.

C'est quoi ce flocon de neige?

C'est le symbole d'un petit programme baptisé Snowflake par son inventeur. On peut l'activer très facilement sur un ordinateur ou un PC. La seule condition est de disposer d'un navigateur web, à savoir Firefox ou Google Chrome (nous y reviendrons plus loin).

Quel est le rapport avec la guerre de Poutine contre l'Ukraine?

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, l'avancée militaire s'est accompagnée d'une vaste censure d'Internet à l'intérieur de la Russie. Poutine voulait couper autant que possible sa propre population de toute information indépendante et critique. C'est là que Snowflake intervient. Le «Forum des femmes informaticiennes pour la paix et la responsabilité sociale» a écrit:

«Même si la censure de Poutine supprime les connexions directes à des services comme Facebook, il est tout de même possible d'accéder à ces services de manière indirecte, c'est-à-dire par un détour. Pour cela, il faut toutefois de petites stations intermédiaires sur Internet, avec lesquelles les services peuvent être atteints de façon contournée. Et s'il y a beaucoup de stations intermédiaires différentes, la censure Internet n'arrive tout simplement plus à suivre.»

«Avec la nouvelle approche – appelée Tor Snowflake, en anglais – il est possible de transformer un navigateur web tout à fait normal en une telle station intermédiaire. C'est très simple et sans danger, et très utile pour les habitants de Russie. Vous pouvez continuer à utiliser votre navigateur comme d'habitude, tout en fournissant aux habitants de Russie un bien extrêmement important: le libre accès à l'information.» source: snowflake.fiff.de

Comment fonctionne Snowflake?

Nos collègues de derstandard.at expliquent:

Le système Snowflake se compose de trois éléments: des volontaires qui gèrent des proxys (ou serveurs) Snowflake, des utilisateurs de Tor qui veulent se connecter à Internet et un courtier qui fournit des proxys Snowflake aux utilisateurs.

En activant l'extension Snowflake, on crée donc, en tant que volontaire, un serveur avec son propre accès à Internet, et on le met à disposition des autres.

L'extension de navigateur Snowflake constitue donc une partie du réseau mondial Tor, qui permet de surfer anonymement et de contourner la censure sur Internet.

«L'extension de navigateur Snowflake crée une sorte de pont vers le réseau Tor. Entre autres possibilités de contournement de la censure, ces ponts aident ceux qui vivent dans des régions où le réseau Tor est censuré, rendant ainsi difficile l'utilisation du navigateur Tor. Si de nombreux volontaires y participent, un tel blocage n'est pratiquement plus possible. Car les adresses IP des ponts Tor ne peuvent pas être consultées publiquement sous forme de liste.» source: netzpolitik.org

Qui en bénéficie?

Des personnes du monde entier qui sont touchées par la censure étatique et le blocage d'Internet et qui souhaitent contourner cela à l'aide du logiciel d'anonymisation Tor, afin de pouvoir se déplacer librement et sans contrôle sur Internet.

Et en installant ou activant Snowflake sur son propre PC, on contribue à un Internet sans censure et donc à un monde meilleur et plus démocratique.

«Quiconque l'installe et l'utilise [Snowflake] aide non seulement les Iraniens, mais aussi toutes les autres personnes touchées par la censure. Car des Etats comme la Chine ou la Biélorussie tentent également depuis des années de bloquer l'utilisation anonyme d'Internet.» source: netzpolitik.org

En Iran, le nombre d'utilisateurs de Tor a explosé ces derniers jours, écrit netzpolitik.org. Dans le monde entier, on constate un triplement de l'utilisation des ponts Tor par rapport au début du mois de septembre.

Qui a inventé cela?

La créatrice de Snowflake est Serene, ancienne hackeuse, ingénieure chez Google et désormais pianiste de concert à plein temps. Elle a non seulement conçu le concept technique, mais a également participé au développement du logiciel.

Autodidacte de génie: Serene a appris à jouer du piano et à programmer dès son plus jeune âge. image: serene.cx

L'Américaine née en 1991, dont le nom civil n'est pas connu du public, est originaire de Chine, mais elle a émigré aux États-Unis dès son plus jeune âge, comme elle le raconte dans sa biographie en ligne.

Elle a appris à jouer du piano et à programmer elle-même dès son plus jeune âge, puis a obtenu un diplôme en informatique à la prestigieuse université Carnegie Mellon. En raison de sa plus grande passion, la musique classique, elle a décidé de devenir pianiste professionnelle et donne des concerts internationaux très prisés.

En parallèle, elle a composé pour l'opéra «Mary» de Kanye West. Avant cela, elle a travaillé comme ingénieure en logiciels – au sein de l'incubateur technologique Google Ideas, qui s'appelle aujourd'hui Jigsaw et est une filiale du groupe Alphabet.

Elle a développé Snowflake pendant son travail, soutenu par l'Open Technology Fund, au sein du premier centre de recherche informatique au monde, l'International Computer Science Institute (ICSI), à Berkeley, en Californie.

Concernant ses motivations, Serene écrit:

«D'une certaine manière, l'Internet des débuts m'a sauvée – des médias sociaux, surtout, une histoire pour une autre fois, mais je savais déjà qu'Internet était en danger à l'époque où j'apprenais à programmer, à l'âge de 9 ans, ou que je trouvais des enregistrements de musique classique rares en ligne. Je travaille activement à la liberté d'Internet depuis 2012 et j'ai fait quelques tentatives pour faire bouger les choses réellement, à la fois pendant mon temps chez Google, en tant que chercheuse senior à l'UC Berkeley et en tant que bénévole pour le projet Tor.» source: serene.cx/snowflake

Qui a développé le logiciel et le fournit aujourd'hui?

L'organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif The Tor Project, qui développe le célèbre logiciel d'anonymisation du même nom et le propose gratuitement dans le monde entier.

Il s'agit donc du darknet, n'est-ce pas problématique ?

Non, pas du tout. Certes, le navigateur Tor, c'est-à-dire le logiciel d'anonymisation pour une navigation web sécurisée, est également utilisé à des fins criminelles. Toutefois, toutes les données transmises sont cryptées de manière à ce que personne d'autre ne puisse les lire.

On n'est pas punissable si l'on transmet une petite partie de ce trafic Tor crypté via son propre ordinateur. Et il est techniquement impossible que des pirates puissent accéder à l'appareil.

La sécurité des données et la protection de la sphère privée sont garanties, comme le soulignent les créateurs.

«Vous n'avez pas à vous soucier des sites web auxquels les utilisateurs accèdent via votre proxy. Leur adresse IP visible correspond à celle du nœud de sortie de Tor et non à la vôtre.» source: support.torproject.org

D'ailleurs, les experts indépendants du Chaos Computer Club (CCC) recommandent eux aussi le flocon de neige, même si celui-ci a mauvaise réputation – à tort:

«On le réduit souvent au terme "darknet". Mais aujourd'hui, on voit clairement que ce darknet peut signifier l'accès à l'information pour ceux qui peuvent l'utiliser. Et justement, les gens dans les pays démocratiques qui n'ont pas besoin de craindre la censure peuvent aider à maintenir cette infrastructure, cette infrastructure anonymisée.» Constanze Kurz, du CCC Deutschland

Pour quels navigateurs Snowflake est-il disponible?

Pour Firefox (Mozilla) en tant qu'add-on.

Pour Google Chrome en tant qu'extension.

Il suffit d'installer l'extension de navigateur ou le module complémentaire dont le lien figure ci-dessus et de l'activer en quelques clics. Le logiciel s'occupe du reste de manière totalement automatique.

Et si on ne peut (ou ne veut) rien installer dans le navigateur?

Alors on ouvre un site web géré par l'organisation non gouvernementale The Tor Project, qui confère au navigateur les mêmes capacités de contournement de la censure, et on y active le flocon de neige. Mais cela ne fonctionne que tant que le navigateur concerné reste ouvert.

Lien: snowflake.torproject.org/embed.html

Est-ce que cela fonctionne sur smartphone?

Oui, c'est ce que confirme netzpolitik.org.

Et maintenant à vous!

Accès à Internet pour l'Iran Les groupes technologiques américains sont désormais autorisés à étendre leurs activités commerciales en Iran, comme l'a annoncé le ministère américain des Finances le 23 septembre. Pour ce faire, les restrictions existantes ont été partiellement levées.



Une autorisation actualisée permettrait ainsi aux entreprises américaines de proposer à nouveau davantage de services en ligne en Iran – comme des plateformes de médias sociaux, des logiciels de vidéoconférence et des services de cloud.



Cette mesure vise à élargir «la libre circulation de l'information et l'accès à des informations basées sur des faits pour le peuple iranien», a déclaré le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. «Ces mesures contribueront à contrecarrer les efforts du gouvernement iranien pour surveiller et censurer ses citoyens.»



Les sanctions américaines, qui avaient déjà été imposées à l'Iran en 2014, avaient jusqu'à présent empêché les entreprises informatiques de proposer pleinement leurs services dans le pays. Le changement de cap américain s'explique par la restriction massive de l'accès à Internet actuellement imposée par le gouvernement iranien suite aux protestations persistantes.



