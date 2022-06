L'Ukraine devrait penser à céder du territoire, selon le patron de l'Otan

En réaction à la déclaration de Biden, Kiev a exigé, samedi, de Biden qu'il explique la formulation «n'a pas voulu entendre». Zelensky a pris les avertissements de Washington et des services de renseignement occidentaux très au sérieux. Le porte-parole du président ukrainien, Serhij Nykyforow, a souligné, dans une interview, que l'Ukraine avait toujours appelé ses partenaires à prendre des sanctions préventives contre la Russie. «Et là, on peut déjà dire que nos partenaires ne voulaient pas nous entendre», a déclaré Nykyforow.

Pour la première fois, des désaccords apparaissent également entre l'Ukraine et son plus fervent soutien: les Etats-Unis . Lors d'une collecte de fonds, à Los Angeles, vendredi soir dernier, le président Joe Biden a reproché à son homologue ukrainien de ne pas avoir réagi en début d'année aux avertissements américains concernant une attaque russe. L'Américain a déclaré:

Oleksiy Arestovych, conseiller de Zelensky, a dressé la liste des armes dont l'Ukraine a désormais besoin de la part de l'Occident. Parmi celles-ci, pas moins de 600 obusiers d'artillerie, 500 chars, 2500 véhicules blindés de transport de troupes et des centaines de lance-roquettes multiples. On est, toutefois, encore loin de livraisons d'armes occidentales de cet ordre de grandeur.

Vadym Skibitsky, chef adjoint des services de renseignement militaire ukrainiens, a déclaré au journal britannique The Guardian que l'armée ukrainienne était inférieure aux Russes dans la bataille d'artillerie et ce dans un rapport de un à dix. Les réserves de munitions commencent, en outre, à s'épuiser.

«La paix est possible. La seule question est de savoir quel prix on est prêt à payer»

