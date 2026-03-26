L'UE vers l'interdiction de la création de «deepfakes» sexuels

Les images érotiques générées par intelligence artificielle vont être interdites dans l'Union européenne. Les fausses vidéos sexuelles de mineurs produites par Grok étaient dans le collimateur de Bruxelles.

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Le Parlement européen a approuvé jeudi l'interdiction dans l'UE des services d'intelligence artificielle permettant de «dénuder» des personnes sans leur consentement. Une mesure défendue également par les Etats membres.

La mesure a été intégrée à un texte adopté à une majorité écrasante (569 voix pour, et 45 contre), lors d'une séance plénière à Bruxelles.

Selon un communiqué du Parlement, il s'agit d'interdire les systèmes de «nudification», qui «utilisent l'IA pour créer ou manipuler des images sexuellement explicites ou intimes et qui ressemblent à une personne réelle identifiable, sans le consentement de cette personne».

Les IA dotées «de mesures de sécurité efficaces» empêchant ces pratiques ne sont pas concernées.

Mesure similaire

Les pays membres de l'UE ont également approuvé une mesure similaire ce mois-ci. Ils vont devoir maintenant négocier avec le Parlement pour s'entendre sur une formulation similaire, avant que la mesure puisse s'appliquer.

Ces initiatives font suite notamment à l'introduction il y a quelques mois d'une fonctionnalité dans Grok, l'assistant d'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui permettait aux utilisateurs de lui demander de créer des montages hyperréalistes (ou deepfakes) de femmes et d'enfants dénudées, à partir de photos réelles.

Cette affaire a soulevé un tollé dans de nombreux pays et entraîné l'ouverture d'une enquête de l'UE.

Le Parlement a également approuvé, via le même texte, le report de nouvelles règles européennes sur les systèmes d'intelligence à hauts risques, c'est-à-dire ceux actifs dans les domaines sensibles de la sécurité, la santé ou les droits fondamentaux.

Ces règles étaient censées entrer en vigueur en août 2026. Comme les Etats membres, les eurodéputés ont proposé des dates fixes pour ce report, là où la Commission voulait donner aux entreprises un calendrier plus souple : le 2 décembre 2027 pour les systèmes à hauts risques autonomes, et le 2 août 2028 pour ceux intégrés à d'autres programmes ou produits. (ats/afp/svp)