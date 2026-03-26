larges éclaircies
DE | FR
burger
International
Union Européenne

L'UE vers l'interdiction de la création de «deepfakes» sexuels

L'UE vers l'interdiction de la création de «deepfakes» sexuels

Les images érotiques générées par intelligence artificielle vont être interdites dans l'Union européenne. Les fausses vidéos sexuelles de mineurs produites par Grok étaient dans le collimateur de Bruxelles.
26.03.2026, 23:0826.03.2026, 23:08

Le Parlement européen a approuvé jeudi l'interdiction dans l'UE des services d'intelligence artificielle permettant de «dénuder» des personnes sans leur consentement. Une mesure défendue également par les Etats membres.

La mesure a été intégrée à un texte adopté à une majorité écrasante (569 voix pour, et 45 contre), lors d'une séance plénière à Bruxelles.

Images dénudées: ces ados portent plainte contre Grok

Selon un communiqué du Parlement, il s'agit d'interdire les systèmes de «nudification», qui «utilisent l'IA pour créer ou manipuler des images sexuellement explicites ou intimes et qui ressemblent à une personne réelle identifiable, sans le consentement de cette personne».

Les IA dotées «de mesures de sécurité efficaces» empêchant ces pratiques ne sont pas concernées.

Mesure similaire

Les pays membres de l'UE ont également approuvé une mesure similaire ce mois-ci. Ils vont devoir maintenant négocier avec le Parlement pour s'entendre sur une formulation similaire, avant que la mesure puisse s'appliquer.

Ces initiatives font suite notamment à l'introduction il y a quelques mois d'une fonctionnalité dans Grok, l'assistant d'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui permettait aux utilisateurs de lui demander de créer des montages hyperréalistes (ou deepfakes) de femmes et d'enfants dénudées, à partir de photos réelles.

Cette affaire a soulevé un tollé dans de nombreux pays et entraîné l'ouverture d'une enquête de l'UE.

Le Parlement a également approuvé, via le même texte, le report de nouvelles règles européennes sur les systèmes d'intelligence à hauts risques, c'est-à-dire ceux actifs dans les domaines sensibles de la sécurité, la santé ou les droits fondamentaux.

Ces règles étaient censées entrer en vigueur en août 2026. Comme les Etats membres, les eurodéputés ont proposé des dates fixes pour ce report, là où la Commission voulait donner aux entreprises un calendrier plus souple : le 2 décembre 2027 pour les systèmes à hauts risques autonomes, et le 2 août 2028 pour ceux intégrés à d'autres programmes ou produits. (ats/afp/svp)

Plus d'articles sur l'intelligence artificielle:
Ados dénudées avec l'IA: le problème touche aussi les écoles suisses
1
Ados dénudées avec l'IA: le problème touche aussi les écoles suisses
de Vroni Fehlmann
Claude déclenche une onde de choc sur les marchés mondiaux
Claude déclenche une onde de choc sur les marchés mondiaux
de Lara Knuchel
L'IA vient de percer ce secret de l'Histoire romaine
L'IA vient de percer ce secret de l'Histoire romaine
Ce collier rempli d'intelligence artificielle inquiète
Ce collier rempli d'intelligence artificielle inquiète
de Jonathan WIJAYARATNE, paris
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les Russes vivent un «cauchemar» à cause de cette mesure de sécurité
Depuis plusieurs semaines, l'accès à internet est sévèrement restreint dans plusieurs régions russes. Officiellement prises pour la sécurité extérieure du pays, ces mesures chamboulent le quotidien des citoyens.
Un quotidien «cauchemardesque», une «régression»: les coupures d'internet mobile instaurées par le pouvoir pour «protéger» les Russes des attaques ukrainiennes ulcèrent les Moscovites, quand bien même certains disent comprendre l'impératif sécuritaire.
L’article