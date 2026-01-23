en partie ensoleillé-1°
Ces pays où Trump est considéré comme un «ennemi de l'Europe»

President Donald Trump speaks with reporters aboard Air Force One after leaving the World Economic Forum in Davos for Washington, Thursday, Jan. 22, 2026. (AP Photo/Evan Vucci) Donald Trump
Les questions ont été posées dans la foulée des déclarations de Trump sur le Groenland.Keystone

Dans une étude menée dans sept pays européens, 51% des sondés considèrent le président américain comme hostile. Et une large majorité pense que l'UE ne doit «compter que sur elle-même» pour sa défense.
23.01.2026, 13:3923.01.2026, 13:39

Donald Trump est considéré comme «un ennemi de l'Europe» par une courte majorité des personnes interrogées dans sept pays de l'Union européenne, selon un sondage publié vendredi par la revue française de géopolitique Le Grand Continent.

51% des sondés le considèrent hostile, contre 8% qui le jugent comme «un ami de l'Europe», 39% «ni l'un ni l'autre», et 2% disent ne pas savoir, selon cette étude de l'institut Cluster17 auprès d'un échantillon total de 7498 personnes, sélectionnées selon la méthode des quotas. Les sept pays sont la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, la Pologne, avec des échantillons supérieurs à 1000 personnes dans chacun d'entre eux.

Les plans de Trump ne font plus rire personne dans mon pays

Les questions leur ont été posées entre le 13 et 19 janvier, dans la foulée des déclarations du président américain sur sa volonté d'acquérir le Groenland auprès du Danemark. Il a depuis affirmé qu'il n'utiliserait pas la force pour atteindre cet objectif crucial à ses yeux.

Dans le détail, cette courte majorité se retrouve dans six de ces pays. La Pologne fait figure d'exception, où seuls 28% des sondés considèrent Donald Trump comme un ennemi. Dans ce pays frontalier de la Russie et traditionnellement proche des Etats-Unis, considérés comme les garants de la protection contre d'éventuelles menaces venant de Moscou, 48% des sondés estiment que le président américain n'est ni un ami, ni un ennemi.

L'hésitation des Européens

Au Danemark, historiquement parmi les plus fidèles soutiens des Etats-Unis en Europe, mais aujourd'hui sous pression de Washington pour lui céder le Groenland, 58% des sondés jugent Donald Trump comme un ennemi, au même niveau que les Espagnols (55% en France).

La même étude montre l'hésitation des Européens sur le positionnement à adopter, puisque dans l'ensemble, 46% des sondés préconisent «l'opposition» de l'UE à l'égard du gouvernement américain, et 44% le «compromis». Seuls 10% souhaitent «l'alignement».

Pour faire plier Trump, les Européens disposent d'une dangereuse arme

Enfin, alors que le contexte international se tend dans de nombreux points du globe, une large majorité des sondés (73%) pense que l'UE, pour assurer sa défense, «ne doit plus compter que sur elle-même sans miser sur le soutien des Etats-Unis». 22% pensent qu'elle «peut encore compter sur les Etats-Unis».

Première puissance mondiale, dotée de l'arme nucléaire, les Etats-Unis sont le ciment de l'Otan, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont sont membres tous les pays sondés. Pendant des décennies, les pays européens ont diminué leurs dépenses de défense et se retrouvent dans une situation de dépendance criante vis-à-vis de Washington, qui exige depuis des années que l'Europe prenne plus en charge sa propre protection. (jzs/ats)

