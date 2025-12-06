en partie ensoleillé
L’UE réaffirme son alliance avec Washington malgré les critiques

En réaction à la publication par l’administration Trump d’une stratégie de sécurité nationale évoquant un «effacement civilisationnel» de l’Europe, Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, a insisté samedi à Doha sur la nécessité de maintenir l’unité transatlantique.
06.12.2025, 12:1306.12.2025, 12:13
epa12569657 US and Swiss flags pictured prior to a bilateral meeting between Swiss Federal Councillor and Foreign Minister Ignazio Cassis (not pictured) and High Representative of the European Union f ...
Drapeaux américain et suisse photographiés avant une réunion bilatérale entre le conseiller fédéral et ministre des Affaires étrangères suisse Ignazio Cassis (non photographié) et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Kaja Kallas (non photographiée) lors de la 32e réunion du Conseil ministériel de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à la Hofburg de Vienne, en Autriche, le 4 décembre 2025.Keystone

Les Etats-Unis restent «le plus grand allié» de l'Union européenne, a affirmé samedi la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas. Elle réagissait à la publication de la nouvelle stratégie de sécurité américaine anticipant l'«effacement civilisationnel» de l'Europe.

«Bien sûr, il y a beaucoup de critiques, mais je pense que certaines d'entre elles sont également fondées», a dit Mme Kallas lors d'une conférence à Doha. «Les Etats-Unis restent notre plus grand allié (...) nous n'avons pas toujours été d'accord sur différents sujets, mais je pense que le principe général reste le même. Nous sommes les plus grands alliés et nous devons rester unis», a-t-elle ajouté.

Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse

Selon elle, «l'Europe a sous-estimé son propre pouvoir. Vis-à-vis de la Russie, par exemple (...) nous devrions avoir davantage confiance en nous», a affirmé Mme Kallas.

L'administration Trump a publié vendredi un document qui redéfinit sa «Stratégie de sécurité nationale» en ligne avec l'approche du président américain consistant à mettre «l'Amérique d'abord».

Le document s'en prend vivement aux Européens. Il soutient les affirmations de l'extrême droite selon lesquelles le Vieux continent est confronté à un «effacement civilisationnel» dû à l'immigration. Il met aussi en cause «son obsession infructueuse pour l'asphyxie réglementaire».

Ils transforment les punaises de lit en redoutables détectives

Le document promet également qu'il n'y aura pas d'élargissement de l'Otan, anéantissant une fois de plus les espoirs de l'Ukraine qui subit l'invasion russe. Responsables ukrainiens et américains se retrouvent samedi à Miami pour une troisième journée consécutive de pourparlers visant à mettre fin à plus de trois ans de guerre avec la Russie.

«Imposer des restrictions et des contraintes à l'Ukraine ne nous apportera pas une paix durable», a mis en garde la responsable européenne. «Si l'agression est récompensée, elle se reproduira, non seulement en Ukraine ou à Gaza, mais partout dans le monde», a-t-elle ajouté. (dal/afp)

