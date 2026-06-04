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UE: aide de 100 millions d'euros pour soutenir l'armée libanaise

epa13010693 A rescuer stands next to destroyed buildings after an Israeli airstrike that targeted the city of Tyre, Lebanon, 02 June 2026. The Lebanese Ministry of Health said that, as of 01 June, Isr ...
Un secouriste se tient près de bâtiments détruits à la suite d'une frappe aérienne israélienne qui a visé la ville de Tyr, au Liban, le 2 juin 2026.Keystone

UE: aide de 100 millions d'euros pour soutenir l'armée libanaise

L'Union européenne va accorder une aide de 100 millions d'euros pour soutenir l'armée libanaise, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas. Cette décision fait suite à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban.
04.06.2026, 17:4104.06.2026, 17:41

Cette enveloppe «aidera l'État libanais à affirmer son monopole sur les armes et à désarmer les acteurs non étatiques tels que le Hezbollah», mouvement chiite libanais, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«La meilleure façon d'éliminer la menace que représente le Hezbollah est de renforcer l'État libanais», a-t-elle ajouté.

Israël et le Liban conviennent de renouveler le cessez-le-feu

L'armée libanaise va commencer à se déployer «dans des zones pilotes» du sud du pays, où est implanté le Hezbollah, a annoncé jeudi le Premier ministre Nawaf Salam, au lendemain de l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël à Washington.

Cet accord, rejeté par le Hezbollah pro-iranien, mentionne la mise en place de ces zones contrôlées exclusivement par l'armée après le retrait israélien de parties du sud du Liban. (sda/ats/afp)

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Il s'est passé un truc de dingue avec cette banane après ma visite
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