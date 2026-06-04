Un secouriste se tient près de bâtiments détruits à la suite d'une frappe aérienne israélienne qui a visé la ville de Tyr, au Liban, le 2 juin 2026. Keystone

UE: aide de 100 millions d'euros pour soutenir l'armée libanaise

L'Union européenne va accorder une aide de 100 millions d'euros pour soutenir l'armée libanaise, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas. Cette décision fait suite à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban.

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Cette enveloppe «aidera l'État libanais à affirmer son monopole sur les armes et à désarmer les acteurs non étatiques tels que le Hezbollah», mouvement chiite libanais, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

«La meilleure façon d'éliminer la menace que représente le Hezbollah est de renforcer l'État libanais», a-t-elle ajouté.

L'armée libanaise va commencer à se déployer «dans des zones pilotes» du sud du pays, où est implanté le Hezbollah, a annoncé jeudi le Premier ministre Nawaf Salam, au lendemain de l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël à Washington.

Cet accord, rejeté par le Hezbollah pro-iranien, mentionne la mise en place de ces zones contrôlées exclusivement par l'armée après le retrait israélien de parties du sud du Liban. (sda/ats/afp)