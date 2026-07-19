Cinq personnes rescapées d'un naufrage survenu mercredi, dont une fillette de sept ans. Keystone

Des survivants sauvés après avoir passé trois jours en mer

Après le naufrage d’un bateau transportant 70 passagers, cinq survivants ont été retrouvés vivants après trois jours passés en mer. Ils ont réussi à flotter grâce à des moyens de fortune.

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Cinq personnes rescapées d'un naufrage survenu mercredi, dont une fillette de sept ans, ont été secourues après avoir dérivé en mer pendant trois jours, a annoncé dimanche un responsable des secours. Le bateau transportant 70 passagers avait coulé au large de l'île indonésienne de Sulawasi.

Les survivants ont expliqué aux secours qu'ils faisaient partie d'un groupe de 25 personnes qui avaient été signalés comme disparus, avant d'être séparés les uns des autres par des vents violents.

«Après le naufrage du bateau, ils ont survécu en recourant à tout équipement ou moyen de flottaison de fortune à leur disposition», a expliqué à l'AFP Muhammad Arif Anwar, responsable local des opérations de recherche et de sauvetage.

«Ils ont assemblé des jerricans et des morceaux de liège attachés avec de la corde, puis se sont hissés dessus» Muhammad Arif Anwar

C'est une panne de moteur qui a provoqué le naufrage du bateau alors qu'il naviguait près de Selayar, une petite île située au sud de la grande île de Sulawesi.

Des accidents maritimes surviennent régulièrement en Indonésie, pays d'Asie du Sud-Est composé de quelque 17 000 îles, souvent en raison de normes de sécurité laxistes et de mauvaises conditions météorologiques. Trois touristes espagnols avaient trouvé la mort fin décembre lorsque leur bateau avait coulé au large de la côte est de l'Indonésie. (tib/ats)