Ryanair bannit de ses vols des passagers exigeant des remboursements

L'horoscope

Et maintenant?

Les vacances commencent, mais cette semaine a un petit air de rentrée. Rentrée dans le rang d'un quotidien morne, sans exploit de l'équipe de Suisse. Rassurez-vous, les étoiles ne vous oublient pas: c'est l'horoscope.

Bélier ♈️ c'est le moment d'aller de l'avant. Oui, il ou elle vous a quitté. Oui, on vous a viré. Oui, c'était mieux quand «5G» ça désignait le poids d'un bon paquet de beuh et pas un monde trop connecté. Mais à un moment, il faut avancer.On ne va quand même pas faire une pétition pour rejouer un match à cause d'un pied sur une ligne de but pendant un penalty, ON N'EST PAS DES FRANÇAIS. Ou bien!?

Si vous êtes Taureau ♉️ vous traversez une période compliquée avec un sentiment d'injustice. …