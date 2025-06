L'Iran a trouvé un moyen de commanditer des attaques à l'encontre d'Israël et des Etats-Unis en Europe, en se servant de groupes criminels locaux. Image: Imago / Keystone / X, montage watson

«Le renard kurde» et son gang attaquent les cibles de l'Iran en Europe

Pour viser des ambassades américaines ou des synagogues, le régime des mollahs a recours à des criminels basés sur le Vieux Continent. Dernier exemple en date, la Suède.

Niels Anner / ch media

Les services de renseignement iraniens cherchent à recruter des gangs suédois pour mener des attaques contre des «cibles israéliennes et américaines» en Europe. C’est ce qu’a révélé la télévision publique suédoise SVT, citant des sources évoquant des projets au Danemark, en Suède et en Allemagne.

Comment l'Iran cherche à nuire en Europe

Depuis l’an dernier, plusieurs attaques à la grenade et à l’arme automatique ont visé les ambassades israéliennes à Stockholm, Copenhague et Bruxelles, sans faire toutefois de victimes graves. Mais, selon des sources internes, les cibles potentielles du régime iranien, via des intermédiaires criminels, incluraient aussi des synagogues, des centres communautaires et des entreprises. Depuis l’aggravation du conflit au Proche-Orient, des sites liés aux Etats-Unis figureraient également sur cette liste.

Dimanche, la chaîne SVT, qui dispose de contacts solides dans les milieux criminels, a rapporté que le cercle dirigeant du puissant gang suédois Foxtrot aurait proposé à plusieurs de ses membres de réaliser de telles attaques pour le compte de l’Iran. D’importantes primes auraient été promises. Ceux qui refuseraient seraient considérés comme des «ennemis de Foxtrot».

En janvier 2024, une grenade a explosé devant l'ambassade d'Israël à Stockholm. Image: Imago

Depuis des années, Foxtrot est impliqué dans de violents règlements de comptes entre bandes rivales, souvent mortels, dans les grandes villes suédoises. Des actions qui ont fait de nombreuses victimes collatérales. Selon les médias nationaux, au moins 16 personnes extérieures aux gangs ont perdu la vie à cause de balles perdues ou de méprises.

Un gang au service du régime iranien

Le lien entre l’Iran et Foxtrot a un nom: Rawa Majid, surnommé «le renard kurde». Agé de 39 ans, le très redouté chef de l'organisation criminelle est arrivé enfant en Suède, avec une famille kurde immigrée. Après une longue carrière dans le crime organisé, il s’est d’abord réfugié en Turquie, puis en Iran.

C’est là que les services secrets iraniens l’ont arrêté, puis mis face à un choix: croupir en prison ou vivre libre en Iran, à condition de mener pour le compte de Téhéran des missions terroristes en Europe, avec l’appui de son gang. Rawa Majid a accepté cette seconde option.

Rawa Majid, le chef du gang suédois Foxtrot. Image: X

Les services secrets suédois et israéliens en avaient déjà informé plusieurs médias l’an dernier. SVT le confirme désormais après une enquête approfondie, et, comme l'a confié un informateur issu de Foxtrot à la chaîne:

«Il n’a rien à perdre, il n’a nulle part où aller»

L’Iran protégerait également Rawa Majid qui est, depuis des années, la cible de tueurs à gages envoyés par un autre gang. Le conflit entre le renard kurde et son ennemi juré Ismail Abdo, surnommé «la Fraise», pour le contrôle du marché de la drogue en Suède, a dégénéré il y a trois ans.

Le conflit entre bandes rivales à conduit à une guerre sanglante faite de fusillades et d’attentats à la bombe. Les deux gangs recrutent désormais des adolescents de plus en plus jeunes, à qui l’on propose plusieurs dizaines de milliers de francs pour des assassinats.

Rawa Majid (à gauche), et le chef du gang rival Rumba Ismail Abdo. Image: Police suédoise

L'ombre du Mossad effraie les criminels

Les premières attaques commanditées par l’Iran ont commencé en 2024. A plusieurs reprises, des ambassades israéliennes ont été prises pour cible, avec peu de dégâts à la clé, car les adolescents chargés de l’opération avaient mal manipulé les grenades, tiré sur les mauvais bâtiments ou été interceptés à temps par la police. Une entreprise israélienne du secteur de l’armement avait également été ciblée en Suède.

Comble du cynisme, l’Iran aurait aussi tenté de recruter le camp adverse, soit le gang d'Ismail Abdo, qui aurait été sollicité pour attaquer les journalistes de la chaîne iranienne d’opposition Iran International, basée à Londres, ainsi que toute autre cible «liée à Israël, n’importe où», selon un informateur.

En contrepartie, les services secrets iraniens auraient proposé d’éliminer Rawa Majid. Mais ne souhaitant pas «déclarer la guerre à Israël», la Fraise aurait refusé. Autrement dit, les chefs de gangs eux-mêmes hésitent à se confronter au Mossad, le service de renseignement israélien.

Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi