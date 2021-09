4 questions sur les doses de Moderna contaminées découvertes au Japon

Le bilan de la pandémie en Inde serait jusqu'à dix fois plus élevé

Un nouveau rapport revoit drastiquement à la hausse le nombre de victimes du coronavirus en Inde. Pour ses auteurs, la pandémie serait de loin la pire tragédie de l'histoire du pays.

Depuis le début de la pandémie, 414 482 personnes sont mortes du Covid en Inde, selon le dernier bilan de la Johns Hopkins University. Un bilan humain énorme, mais largement sous-estimé, soutient un nouveau rapport publié mardi.

Menée par l'économiste indien Arvind Subramanian, des chercheurs du Center for Global Development et de l'Université d'Harvard, cette étude serait la plus complète à ce jour sur les ravages de la pandémie en Inde, écrit Associated Press. Et ses conclusions sont …