Les Etats-Unis ont du retard pour livrer les Patriot et voici leur excuse

Ce retard va avoir un impact sur la défense aérienne suisse. promoteukraine.org

La livraison des systèmes Patriot à la Suisse est retardée. Le département américain de la Défense a informé mercredi la Confédération que ses priorités de livraison devaient être revues - et il a une bonne excuse pour cela.

Les Etats-Unis justifient ce retard par leur volonté de soutenir l'Ukraine dans sa défense sol-air face à l'invasion russe, a indiqué jeudi le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) dans un communiqué.

Pour ce faire, les Etats-Unis vont permettre aux pays qui remettent des systèmes d'armes à l'Ukraine de se réapprovisionner rapidement en matériel. A titre d'exemple, l'Allemagne a décidé de remettre deux autres systèmes Patriot à l'Ukraine. Ce changement dans les priorités de livraison fait que la Suisse recevra des productions ultérieures de la part des Etats-Unis. Le Conseil fédéral en a été informé.



Retards indéterminés

La Confédération avait commandé cinq systèmes de défense sol-air de longue portée Patriot en 2022. La livraison devait commencer en 2027 et se terminer en 2028.

Selon le communiqué, on ne sait pas encore combien de systèmes seront concernés ni si la livraison de missiles le sera également. Il n'est pas encore possible de se prononcer sur le calendrier exact et les éventuelles autres conséquences pour la Suisse. Les clarifications à ce sujet sont en cours.

Il y a un an, les Etats-Unis avaient déjà fait savoir à la Suisse que les missiles Patriot dans la version PAC3 MSE, dont l'achat avait été validé par le Parlement en 2023, seraient livrés plus tard que prévu à la Suisse afin de pouvoir soutenir l'Ukraine.



Manque de protection

Ce retard va avoir un impact sur la défense aérienne suisse. Dans un entretien donné à Keystone-ATS en février, l'historien militaire Fritz Kälin estimait que jusqu'à l'introduction des avions de combat F-35 et du système de missiles antiaériens Patriot, la Confédération n'était pas protégée contre les attaques aériennes à distance.

Pour lui, la situation deviendrait dangereuse si le pays était attaqué de plus d'une direction à la fois. Cela pourrait par exemple se produire si les structures actuelles des alliances occidentales venaient à s'effondrer, relevait alors Fritz Kälin. (mbr/ats)