Variole du singe: selon l'OMS, le risque que le virus s'installe est «réel»

Donald Trump est bien pire que Richard Nixon

A la veille des auditions sur l'assaut du Capitole, les célèbres journalistes reporters Bob Woodward et Carl Bernstein ont comparé les deux présidents américains les plus dangereux de l'après-guerre.

Top Gun et I am Zlatan peuvent aller se rhabiller: le blockbuster le plus attendu sort cette semaine à Washington, et en temps réel. Les auditions sur les événements du 6 janvier 2021 commencent jeudi 9 juin. La commission composée de sept élus démocrates et de deux républicains a travaillé pendant plus d'un an. Ils ont interrogé plus de 1000 témoins et analysé plus de 140 000 documents. Le résultat doit être présenté au public américain en six épisodes de plusieurs heures.