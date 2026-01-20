brouillard-4°
Guerre contre l'Ukraine

Face aux drones russes, l'Ukraine mise sur son «Snich»

Hier bereiten russische Soldaten eine FPV-Drohne vor.
Des soldats russes préparent une drone FPV.Image: Russian Defense Ministry Press S / Uncredited

La Russie tente «d'aveugler» l'Ukraine, mais Kiev a trouvé une parade

Alors que la Russie frappe à nouveau l’Ukraine avec des centaines de drones, Kiev répond par l’ingéniosité technologique. De premières images montrent un drone de reconnaissance ukrainien équipé de la technologie «Snich».
20.01.2026, 05:3020.01.2026, 05:30
Anna Von Stefenelli / watson.de

Dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, la bataille pour la supériorité technologique joue un rôle central, en particulier dans les airs. Celle-ci concerne aussi bien les drones d’attaque et de reconnaissance que les systèmes destinés à se défendre contre les engins adverses.

Comme le rapporte le site indépendant Euromaidan Press, un drone ukrainien équipé pour la première fois d’un système d’évitement «Snich» a désormais été documenté.

Ce dispositif est censé protéger les engins ukrainiens contre les drones FPV russes dits «kamikazes», ces appareils qui foncent directement sur leur cible pour la percuter ou exploser à proximité.

Détecter rapidement les drones russes

Une photo, publiée selon Euromaidan Press par le canal Potuzhnyi Informator, montre un drone de reconnaissance ukrainien «Leleka-100» abattu. On y distingue clairement un composant standard du nouveau système d’évitement «Snich».

Le nouveau drone «Geran-5» russe fait craindre le pire en Ukraine

Des experts du média spécialisé Defense Express ont analysé ces images et confirmé que l’unité de caméra visible constitue un élément central de ce système.

La technologie «Snich» est censée permettre de détecter très tôt les attaques imminentes et de déclencher automatiquement des manœuvres d’évitement. En revanche, il est impossible de dire avec certitude, selon les spécialistes, si le système a effectivement été activé dans ce cas précis ou s’il a influencé le sort du drone.

La Russie utilise des technologies similaires

En réalité, la Russie avait déjà commencé en 2024 à équiper en série ses propres drones de systèmes de protection comparables. L’Ukraine réagit avec le déploiement du Snich, qui semble désormais être utilisé activement sur le terrain.

D’après Euromaidan Press, les premières informations concernant le Snich remontent à septembre dernier. Cette technologie s’inscrit dans la course aux armements en cours dans la guerre des drones.

Des enjeux militaires majeurs

Les drones de reconnaissance comme le Leleka-100 constituent un pilier central de la stratégie défensive ukrainienne. Ils fournissent des coordonnées à l’artillerie, guident des drones d’attaque et offrent une vision d’ensemble du terrain.

La Russie teste une étrange stratégie à dos de cheval

La menace posée par les drones FPV russes chargés de l’interception est d’autant plus sérieuse. Ceux-ci sont déployés de manière ciblée afin de «rendre aveugles» les unités ukrainiennes en neutralisant leurs moyens de reconnaissance.

Plus de 1300 attaques de drones en une semaine

La nécessité de telles technologies apparaît clairement au vue des développements récents du conflit. Au cours des derniers jours seulement, plus de 1300 drones d’attaque, plus de 1000 bombes planantes et 29 missiles ont été tirés sur le territoire ukrainien, a indiqué Volodymyr Zelensky.

Les frappes ont visé les régions de Soumy, Kharkiv, Dnipro, Odessa et Zaporijjia. Le président ukrainien a déclaré:

«Voici pourquoi l’Ukraine a besoin de davantage de protection, en particulier de plus de missiles pour les systèmes de défense aérienne»

Dans le même temps, la Russie affirme que des attaques de drones ukrainiens dans des zones occupées, notamment dans la région de Zaporijjia, auraient provoqué d’importantes coupures d’électricité. Ces escalades montrent à quel point la technologie des drones est devenue centrale pour les deux camps.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Thèmes
La guerre en Ukraine en images
1 / 18
La guerre en Ukraine en images
Un bâtiment en flammes après un bombardement russe, Kiev.
Les drones tueurs russes vole grâce à une technologie suisse
Video: watson
