Variole du singe: deuxième décès aux Etats-Unis, où les cas baissent

Les cas de variole du singe, maladie virale qui se distingue notamment par des lésions cutanées, se résolvent généralement d'eux-mêmes mais peuvent être très douloureux, et parfois graves. (ats/jch)

Bipolaire, il revient de vacances avec le VIH, la variole du singe et le Covid

Un second décès lié à la variole du singe a été enregistré aux Etats-Unis, ont annoncé mardi les autorités sanitaires. Les nouvelles contaminations sont cependant en baisse dans le pays.

100 tués dans de nouveaux combats entre Arménie et Azerbaïdjan

Au moins une centaine de soldats arméniens et azerbaïdjanais ont été tués mardi dans les combats les plus violents depuis la guerre entre les deux pays en 2020. La communauté internationale a appelé à la «retenue» et un règlement pacifique du conflit.

«Cinquante militaires azerbaïdjanais ont été tués à la suite d'une provocation arménienne d'une grande ampleur» à la frontière entre les deux pays, a annoncé dans la soirée le ministère azerbaïdjanais de la Défense dans un communiqué.