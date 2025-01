Le Venezuela offre 100 000 dollars pour écraser un opposant

Plus de 2400 personnes ont été arrêtées au cours des troubles ayant suivi le scrutin, accusées notamment de terrorisme et d'incitation à la haine. Près de 1400 d'entre elles ont été remises en liberté conditionnelle, selon les autorités. (ats/vz)

La proclamation d'une nouvelle victoire a entraîné des protestations et des affrontements avec les forces de l'ordre, faisant 28 morts et près de 200 blessés.

Les Etats-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays d'Amérique latine ne reconnaissent pas la réélection de Maduro, élu depuis 2013 après des scrutins contestés.

La marée noire en Russie et Crimée continue de s'étendre

Lui et la cheffe de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, ont appelé mardi leurs concitoyens à manifester , alors que le président Nicolas Maduro doit prêter serment le 10 janvier pour un troisième mandat.

La proclamation de la réélection de Nicolas Maduro pour un troisième mandat de six ans a été vivement contestée par l'opposition. Celle-ci considère que Gonzalez Urrutia est le vainqueur, avec plus de 67% des suffrages.

L'affiche sera mise en place dans les aéroports et les points de contrôle policiers de tout le pays, ont indiqué des sources judiciaires.

