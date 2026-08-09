20 000 personnes évacuées au Canada suite à un vaste feu de forêt
Plus de 20 000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dans la province canadienne de Colombie-Britannique (ouest) en raison d'un important feu de forêt qui se propage rapidement, ont indiqué samedi les autorités. L'état d'urgence a été déclaré.
Des vents ont attisé l'incendie de Bald Range, près du lac Okanagan au sud de la Colombie-Britannique, qui a pris rapidement de l'ampleur et a déjà ravagé plus de 10 000 hectares, touchant les populations des vallées environnantes. David Eby, le premier ministre de la Colombie-Britannique, a déclaré samedi:
Selon CTV News, plus de 50 personnes ont dû être évacuées par voie aérienne de la localité de Faulder à mesure que les flammes avançaient. L'incendie a été signalé pour la première fois tôt vendredi soir. Selon David Eby:
Etat d'urgence déclaré dans la région
Kelly Greene, ministre provinciale de la gestion des situations d'urgence et de la préparation aux changements climatiques, a déclaré l'état d'urgence. Le premier ministre canadien Mark Carney a salué sur le réseau social X les pompiers du pays qui travaillent «inlassablement pour assurer la sécurité des citoyens» et indiqué:
Abritant plus d'un quart des forêts boréales mondiales, dont près de 40% sont non aménagées, c'est-à-dire laissées à leur état naturel, le Canada n'a pas les moyens humains et matériels d'éteindre l'ensemble de ces feux et concentre ses efforts sur la protection des zones peuplées, notamment par des populations autochtones. (btr/ats)