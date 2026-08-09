20 000 personnes évacuées au Canada suite à un vaste feu de forêt

Les pompiers sont à pied d'oeuvre pour tenter de contenir l'incendie qui fait actuellement rage en Colombie-Britannique. Image: XINHUA

Un important incendie à proximité du lac Okanagan, en Colombie-Britannique (Canada) a forcé l'évacuation de 20 000 personnes. L'état d'urgence a été déclaré.

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Plus de 20 000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dans la province canadienne de Colombie-Britannique (ouest) en raison d'un important feu de forêt qui se propage rapidement, ont indiqué samedi les autorités. L'état d'urgence a été déclaré.

Des vents ont attisé l'incendie de Bald Range, près du lac Okanagan au sud de la Colombie-Britannique, qui a pris rapidement de l'ampleur et a déjà ravagé plus de 10 000 hectares, touchant les populations des vallées environnantes. David Eby, le premier ministre de la Colombie-Britannique, a déclaré samedi:

«Nous savons qu'il y a eu des pertes importantes de maisons et de biens. Nous savons aussi que certaines personnes se sont retrouvées piégées, les conditions ayant changé très rapidement. Des évacuations aériennes sont en cours pour des personnes qui sont restées isolées»

Selon CTV News, plus de 50 personnes ont dû être évacuées par voie aérienne de la localité de Faulder à mesure que les flammes avançaient. L'incendie a été signalé pour la première fois tôt vendredi soir. Selon David Eby:

«Il reste extrêmement actif et d'importants défis subsistent»

Etat d'urgence déclaré dans la région

Kelly Greene, ministre provinciale de la gestion des situations d'urgence et de la préparation aux changements climatiques, a déclaré l'état d'urgence. Le premier ministre canadien Mark Carney a salué sur le réseau social X les pompiers du pays qui travaillent «inlassablement pour assurer la sécurité des citoyens» et indiqué:

«Le gouvernement fédéral est prêt à aider et à soutenir le gouvernement de la Colombie-Britannique dans ces efforts. Mes pensées vont à toutes les personnes qui ont été forcées de quitter leur domicile et j'espère qu'elles pourront y retourner saines et sauves rapidement»

Abritant plus d'un quart des forêts boréales mondiales, dont près de 40% sont non aménagées, c'est-à-dire laissées à leur état naturel, le Canada n'a pas les moyens humains et matériels d'éteindre l'ensemble de ces feux et concentre ses efforts sur la protection des zones peuplées, notamment par des populations autochtones. (btr/ats)