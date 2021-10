Le «metaverse», nouvel eldorado numérique? Mais c’est quoi au juste?

Vidéo

Willow Smith, sa mère et sa mamie se font des fumigations du vagin

Dans la famille de Will Smith, on s'occupe comme on peut. Les trois femmes sont accompagnées de la gourou Queen Afua dans cet humide voyage, censé réduire le stress et offrir du meilleur sexe.

C'est si chouette de se cramer les parties en famille! C'est ce qu'ont dû se dire Willow, sa mère Jada Pinkett Smith et sa grand-mère Adrienne Banfield en préparant cet épisode de Red Table Talk, une série de vidéos où elles abordent des sujets parfois pertinents, mais pas toujours. Pour une fois que c'est pas Gwyneth Paltrow qui fait des trucs bizarres, on est content, ç'aurait été comme tirer sur l'ambulance d'écrire sur ses projets.

Au début de cet épisode, consacré au vagin cuit à la …