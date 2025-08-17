Des amateurs de musique assistent à un concert de Dark Secret Love, le groupe de reprises metal moscovite, à Moscou, le 8 juin 2025. Image: OLESYA KURPYAYEVA / AFP

Privés de leurs idoles, les Russes se rabattent sur des imitateurs

Avec la guerre qui fait rage en Ukraine depuis bientôt trois ans, il n'y a presque plus aucun groupe de renommée internationale qui se rend en Russie. Les fans se rabattent donc sur des «tribute bands» en espérant voir revenir un jour leurs idoles.

Victoria LOGUINOVA-YAKOVLEVA, moscou / AFP

Plus de «International»

«For whom the bell tolls!» Ils sont une centaine à s'époumoner sur la célèbre chanson de Metallica dans la cour d'un club de Moscou. Ce ne sont pourtant pas les métalleux originaux qu'ils sont venus applaudir, mais un groupe russe de reprises.

Des fans privés de leurs idoles de la musique

Metallica, Depeche Mode, Nick Cave sont autant d'artistes américains, européens ou australiens qui ne se produisent plus en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle de Moscou en Ukraine en février 2022.

Les Américains The Killers ou encore les Britanniques de Gorillaz ont, entre autres, annulé des concerts prévus en Russie. En mai 2022, Green Day avait annulé sa date à Moscou en invoquant «les événements actuels».

Face à ces annulations, les groupes de reprises sont de plus en plus populaires dans le pays, qui fond autant pour le metal que pour les chanteurs à texte. Philippe, un étudiant de 18 ans, confie lors du concert de Dark Secret Love, un groupe russe de reprises qui interprète Metallica, Slayer, Megadeth et Pantera que:

«Même s'il est impossible de reproduire l'esprit des groupes originaux et leurs shows, c'est super et ça procure beaucoup d'émotions»

Dark Secret Love, le groupe de reprises metal moscovite, se produit lors d'un concert à Moscou le 8 juin 2025. Image: OLESYA KURPYAYEVA / AFP

Vladimir Kiziakovski, 48 ans, soliste et guitariste de Dark Secret Love, en scène depuis 2002, déclare pour sa part:

«Les légendes du metal ne viennent plus et on ne sait pas quand ils reviendront. Nous sommes obligés de les remplacer. Nous faisons de notre mieux»

Nikolaï, 18 ans, venu au concert en plein air malgré la pluie, doute fort que ses groupes préférés reviendront un jour en Russie. «Ce serait un miracle», dit-il avec tristesse.

Contactés, les représentants de Metallica et Depeche Mode n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Les amateurs de musique assistent au concert, malgré la pluie. Image: OLESYA KURPYAYEVA / AFP

Des artistes qui ne reviendront plus

Pour incarner les artistes qu'il admire, Vladimir tente de «se sentir dans leur peau»:

«C'est comme si tu n'étais plus toi. Un peu comme du théâtre»

Et cette gymnastique mentale de se limite pas à la scène, mais concerne aussi le public, comme le confie Denis, 41 ans:

«Quand j'écoute Dark Secret Love, je ferme les yeux et je m'imagine au concert de Metallica»

Le groupe américain a donné son dernier concert en date en Russie en 2019. Il ne vient plus et a pris parti pour l'Ukraine, notamment en versant une aide financière aux réfugiés ukrainiens. Denis s'exclame:

«La musique et la politique sont deux choses différentes. Nous sommes en guerre avec l'Ukraine, mais regardez combien il y a de fans de metal qui viennent à ces concerts et s'amusent!»

Dans un bar de Moscou, le groupe russe Depeche Boat reprend Depeche Mode devant une cinquantaine de fans. Des jeunes femmes dansent et répètent en chœur les paroles d'un hit du groupe, «Enjoy the silence».

«C'est génial que le soliste ne se contente pas de chanter, mais imite également la gestuelle» de Dave Gahan, le chanteur du groupe britannique, s'exclame Daria Grebenkina, une étudiante en théâtre de 22 ans.

Elle dit se sentir «proche» de l'ambiance d'un vrai concert de Depeche Mode, qui s'est produit pour la dernière fois il y a six ans à Moscou.

Une «Machine à remonter le temps»

Evgueni Ksenofontov, le chanteur de Depeche Boat, en jeans et chemise noirs moulants, déclare avant de monter sur scène:

«Quand les fans disent qu'ils ont l'impression d'avoir assisté à un concert de Depeche Mode à nouveau, et quand ils me disent: "Vous êtes notre Dave Gahan", c'est top!»

Image: OLESYA KURPYAYEVA / AFP

En Russie, une dizaine de groupes jouent le répertoire de Depeche Mode. Il y a même «une concurrence» entre eux et ils se produisent parfois dans les mêmes lieux à quelques jours d'intervalle, dit le chanteur de 39 ans qui a rejoint le groupe créé en 2016 il y a quatre ans.

«Autrefois, nous jouions uniquement dans des petits bars. Maintenant, nous participons à des festivals, nous jouons devant des centaines de spectateurs, parfois avec un orchestre.» Evgueni Ksenofontov

Mais ces concerts ne rapportent pas beaucoup. Ksenofontov gagne sa vie comme chorégraphe et metteur en scène et assure que:

«Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est avant tout un échange d'énergie avec les spectateurs.»

«Quand tu vois les yeux de tous ces gens libres et heureux dans la salle, tu comprends qu'ils sont retournés dans les années 90. C'est comme une machine à remonter le temps»

Yevgeny Ksenofontov, sur scène. Image: OLESYA KURPYAYEVA / AFP

Il est pourtant convaincu que ses idoles «vont sûrement revenir un jour» en Russie, car «leurs fans ont besoin d'eux».