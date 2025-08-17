Privés de leurs idoles, les Russes se rabattent sur des imitateurs

«For whom the bell tolls!» Ils sont une centaine à s'époumoner sur la célèbre chanson de Metallica dans la cour d'un club de Moscou. Ce ne sont pourtant pas les métalleux originaux qu'ils sont venus applaudir, mais un groupe russe de reprises.
Metallica, Depeche Mode, Nick Cave sont autant d'artistes américains, européens ou australiens qui ne se produisent plus en Russie depuis le début de l'offensive à grande échelle de Moscou en Ukraine en février 2022.
Les Américains The Killers ou encore les Britanniques de Gorillaz ont, entre autres, annulé des concerts prévus en Russie. En mai 2022, Green Day avait annulé sa date à Moscou en invoquant «les événements actuels».
Face à ces annulations, les groupes de reprises sont de plus en plus populaires dans le pays, qui fond autant pour le metal que pour les chanteurs à texte. Philippe, un étudiant de 18 ans, confie lors du concert de Dark Secret Love, un groupe russe de reprises qui interprète Metallica, Slayer, Megadeth et Pantera que:
Vladimir Kiziakovski, 48 ans, soliste et guitariste de Dark Secret Love, en scène depuis 2002, déclare pour sa part:
Nikolaï, 18 ans, venu au concert en plein air malgré la pluie, doute fort que ses groupes préférés reviendront un jour en Russie. «Ce serait un miracle», dit-il avec tristesse.
Contactés, les représentants de Metallica et Depeche Mode n'ont pas répondu dans l'immédiat.
Pour incarner les artistes qu'il admire, Vladimir tente de «se sentir dans leur peau»:
Et cette gymnastique mentale de se limite pas à la scène, mais concerne aussi le public, comme le confie Denis, 41 ans:
Le groupe américain a donné son dernier concert en date en Russie en 2019. Il ne vient plus et a pris parti pour l'Ukraine, notamment en versant une aide financière aux réfugiés ukrainiens. Denis s'exclame:
Dans un bar de Moscou, le groupe russe Depeche Boat reprend Depeche Mode devant une cinquantaine de fans. Des jeunes femmes dansent et répètent en chœur les paroles d'un hit du groupe, «Enjoy the silence».
«C'est génial que le soliste ne se contente pas de chanter, mais imite également la gestuelle» de Dave Gahan, le chanteur du groupe britannique, s'exclame Daria Grebenkina, une étudiante en théâtre de 22 ans.
Elle dit se sentir «proche» de l'ambiance d'un vrai concert de Depeche Mode, qui s'est produit pour la dernière fois il y a six ans à Moscou.
Evgueni Ksenofontov, le chanteur de Depeche Boat, en jeans et chemise noirs moulants, déclare avant de monter sur scène:
En Russie, une dizaine de groupes jouent le répertoire de Depeche Mode. Il y a même «une concurrence» entre eux et ils se produisent parfois dans les mêmes lieux à quelques jours d'intervalle, dit le chanteur de 39 ans qui a rejoint le groupe créé en 2016 il y a quatre ans.
Mais ces concerts ne rapportent pas beaucoup. Ksenofontov gagne sa vie comme chorégraphe et metteur en scène et assure que:
Il est pourtant convaincu que ses idoles «vont sûrement revenir un jour» en Russie, car «leurs fans ont besoin d'eux».