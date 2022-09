Plus sur le sujet...

Le cercueil d'Elizabeth est présenté au public dans le Westminster Hall, la partie la plus ancienne du Parlement britannique. Jusqu'à lundi matin, les amateurs de royauté endeuillés pourront passer lentement devant sa dépouille et faire leurs adieux à la souveraine. (ats)

Des gardes passants se sont précipités à l'aide du malheureux et l'ont roulé sur le dos. Plusieurs visiteurs, qui attendaient pour aller dire au revoir à la reine, ont applaudi sous le choc. La BBC a alors coupé le flux d'images en direct pour diffuser des images de l'extérieur du bâtiment.

L'impact a résonné dans tout le Westminster Hall, où le cercueil de la reine est disposé. L'agent de sécurité avait déjà chancelé plusieurs fois auparavant et trébuché du piédestal.

La vidéo a été transmise en direct jeudi soir sur la BBC. On y voit un agent de sécurité, se tenir bien droit sur un petit promontoire. Puis, lors d'une relève de la garde, le garde tombe et se cogne violemment le visage contre le sol.

Les mains rouges et gonflées de Charles font depuis des années la une des journaux. Alors qu'il vient de monter sur le trône, les inquiétudes sont plus vives que jamais. Retour sur l'histoire de ces petites «saucisses».

Le prince William aurait hérité de ses «doigts en forme de saucisse»: c'est en ces termes que Charles, alors jeune papa, plaisantait en berçant son premier-né dans les bras. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, Charles est devenu le roi Charles III et ses «doigts en saucisse» font à nouveau parler d'eux dans la presse. En effet, les royales paluches présentent un aspect tout sauf sympathiques: gonflées et d'une inquiétante coloration rouge-bleuâtre.