Ce chien reconnaît une crise d'épilepsie et sauve la vie de son maître

Ce chien reconnaît une crise d'épilepsie et sauve la vie de sa maîtresse

Ce chien est en train de conquérir le cœur de tous les internautes. Il ne s'agit pas de n'importe quel chien, mais d'un chien qui sent si une personne fait une crise d'épilepsie.

L'ami à quatre pattes réagit avant qu'une situation d'urgence ne se présente. C'est en tout cas ce qu'on peut découvrir dans cette vidéo lorsqu'il constate que sa maîtresse fait une crise d'épilepsie.

Avant la crise, le chien peut développer la capacité à la détecter jusqu’à 7 minutes avant. En réponse à l’odeur spécifique dégagée par la personne en pleine crise, le chien va prévenir la personne épileptique via un coup de museau appelé «poke».

C’est un geste très visuel et peu commun qui est donc plus facile à interpréter pour le maître qui peut dès lors se mettre en sécurité, prendre des médicaments ou contacter un proche, voire son médecin.

Pendant la crise, le chien va se coucher, s’allonger à côté de la personne dans le but de l’apaiser, de lui permettre de ressentir un point de pression et de lui apporter un réconfort. Il peut poser sa tête sur la cuisse ou sur le buste. Il peut également appuyer sur un bouton ou buzzer qui alertera la famille de la crise en cours. On parle alors de «chien de réponse».

Enfin, après la crise, le chien peut aller chercher le téléphone, les médicaments, il peut également aider son maître à se relever. Bref: le meilleur ami de l'homme, non?

Pour en savoir plus sur les chiens d'assistance en Suisse romande, il y a l'association Médical-Flair.