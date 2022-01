Les champions de Lego Masters en démonstration Vidéo: watson

Vidéo

watson a reçu les rois romands du Lego et ils cassent des briques!

2,14 millions de personnes ont vu Alex et Eric remporter la seconde saison de l'émission Lego Masters sur M6. Un succès qui ne doit rien au hasard. Rencontre avec deux Suisses sacrés meilleurs constructeurs de briques...de France.

Alex Favre et Eric Bedelek ont (presque) fini leur marathon des médias. Debout aux aurores pour participer à une émission de radio, puis enchaînement d'interviews TV pour enfin boucler leur journée chez watson, les deux amis d'enfance, qui sont devenus de véritables célébrités, sont passés chez watson pour construire notre logo en Lego.

Comme des gosses

Surnommés les «Métalleux suisses» à cause de leur look atypique et de leurs goûts musicaux, les passionnés de Lego se sont sentis très à l'aise durant le tournage du prime sur M6.

«On nous met dans une pièce remplie de Lego et on nous dit "Allez, amusez-vous", franchement c'était incroyable» Alex Favre

Aucune pression donc pour les inséparables qui ont traversé toutes les étapes de l'émission en faisant preuve d'imagination, mais aussi de sang-froid.

«On nous demande souvent si la finale a duré 25 heures. On ne va jamais nous croire,mais c'est vrai. On a fait deux pauses de quelques minutes seulement» Eric Bedelek

Réservé aux initiés

Lorsqu'on demande à Alex Favre et Eric Bedelek ce qu'ils vont faire du chèque de 20 000 euros décerné aux vainqueurs de l'émission, la réponse est toute trouvée: participer au Lego Inside Tour, une visite guidée de la maison mère au Danemark, réservée aux initiés. Après avoir remporté l'émission Lego Masters, nos deux champions ont-ils encore un rêve à réaliser? Petite confidence pour watson:

«Notre rêve serait de devenir des entrepreneurs certifiés par Lego et de travailler directement pour la marque» Eric Bedelek

Sachant que seule une dizaine de personnes dans le monde sont certifiées par la firme danoise, il va falloir bûcher!