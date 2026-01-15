À Minneapolis, un agent ICE tire à nouveau sur quelqu'un
Elles ont exhorté la population à «rester calme», une semaine après qu'une femme de la même ville, Renee Good, y a été abattue.
Ajoutant que «la ville de Minneapolis exige une nouvelle fois que l'ICE quitte immédiatement la ville et l'État».
«Un étranger en situation»
Des responsables du ministère de la Sécurité intérieure ont confirmé le tir, affirmant qu'«un étranger en situation irrégulière venant du Venezuela» avait résisté à son arrestation après un contrôle routier.
Le policier a alors «tiré un coup de feu défensif pour protéger sa vie», touchant l'homme à la jambe, selon l'institution.
«Le chaos, les perturbations et les traumatismes»
Les élus de Minneapolis et de l'État du Minnesota ont dénoncé les actions des agents du ministère de la Sécurité intérieure, y compris ceux de l'ICE.
Dans une vidéo publiée plus tôt mercredi sur X, le gouverneur du Minnesota Tim Walz a dénoncé «le chaos, les perturbations et les traumatismes que le gouvernement fédéral fait subir à notre communauté», décrivant des interrogatoires porte-à-porte menés par des agents de l'ICE «armés, masqués et sous-entraînés».
(ats/afp)