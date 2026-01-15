Un agent fédéral lors d'une confrontation qui a suivi la fusillade de deux personnes par des agents fédéraux dans un quartier résidentiel de Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis, le 14 janvier 2026. (Image d'illustration) Keystone

À Minneapolis, un agent ICE tire à nouveau sur quelqu'un

Un agent de la police fédérale de l'immigration américaine (ICE) a tiré dans la jambe d'un homme vénézuélien mercredi à Minneapolis, ont indiqué les autorités municipales.

Elles ont exhorté la population à «rester calme», une semaine après qu'une femme de la même ville, Renee Good, y a été abattue.

«Nous comprenons qu'il y a de la colère» Les autorités municipales de Minneapolis sur le réseau social X

Ajoutant que «la ville de Minneapolis exige une nouvelle fois que l'ICE quitte immédiatement la ville et l'État».

«Un étranger en situation»

Des responsables du ministère de la Sécurité intérieure ont confirmé le tir, affirmant qu'«un étranger en situation irrégulière venant du Venezuela» avait résisté à son arrestation après un contrôle routier.

«Pendant que le suspect et le représentant des forces de l'ordre se battaient au sol, deux individus sont sortis d'un appartement voisin et ont aussi attaqué l'agent des forces de l'ordre avec une pelle à neige et un manche à balai» Des responsables du ministère de la Sécurité intérieure des Etats-Unis

Le policier a alors «tiré un coup de feu défensif pour protéger sa vie», touchant l'homme à la jambe, selon l'institution.

«Le chaos, les perturbations et les traumatismes»

Les élus de Minneapolis et de l'État du Minnesota ont dénoncé les actions des agents du ministère de la Sécurité intérieure, y compris ceux de l'ICE.

Dans une vidéo publiée plus tôt mercredi sur X, le gouverneur du Minnesota Tim Walz a dénoncé «le chaos, les perturbations et les traumatismes que le gouvernement fédéral fait subir à notre communauté», décrivant des interrogatoires porte-à-porte menés par des agents de l'ICE «armés, masqués et sous-entraînés».

(ats/afp)