Aussi, Ledig explique que son téléphone est saturé de messages haineux et de menaces de mort. Une situation intenable qu'il a décrite au Parisien dans une vidéo . (svp)

Désormais banni d'Instagram et TikTok, il est victime d'un violent cyberharcèlement depuis cette danse suggestive. Benjamin Ledig, 18 ans, n'arrive plus à gérer, expliquant que ses parents «l'appellent en pleurs», eux aussi victimes d'appels malveillants.

Arrêtez vos salades! Souper low carb, c'est plus varié que ça.

Même les candidats les plus connus galèrent à obtenir leurs parrainages

Mila se fait agresser par des hommes à Lyon et filme tout

Plus de «International»

L'Etat le plus vacciné du monde forcé à reconfiner suite à une flambée de cas

Bill Gates aurait quitté Microsoft à cause d'une liaison avec une employée

Les plus lus

Credit Suisse aurait hébergé les comptes de nombreux criminels

Pendant des années, la banque aurait accepté comme clients des autocrates, des trafiquants de drogue et d'êtres humains, ainsi que des criminels de guerre présumés, selon une enquête de plusieurs médias.

Les recherches ont été menées par le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung en collaboration avec les chaînes de télévision NDR et WDR, ainsi qu'avec plusieurs autres partenaires médiatiques internationaux, dont le journal britannique Guardian, le français Le Monde et l'américain New York Times. Ces médias ont analysé des données de la banque fournies par une source anonyme.