L'importance des petits gestes pour l'environnement

Cela ne veut pas dire qu'il faille s'en moquer et absolument ne rien faire, car comme le dit un proverbe latin: sic parvis magna, «la grandeur vient des débuts modestes.» Acquérir une conscience écologique, c'est déjà devenir une meilleure personne.

Pourquoi vous ne sauverez pas la planète à coup de tofu et de Tesla

Le problème est bien plus grand que ce que nous pouvons résoudre en tant qu'individus. Alors oui, les pailles en carton, c'est super, mais pour atteindre l'objectif zéro émission d'ici 2050, il faut amorcer une transformation complète du système énergétique mondial.

Nous le savons tous, nous allons droit dans le mur sans un effort global pour sauver le climat. D'où l'importance de trier ses déchets et d'éteindre la lumière... avec beaucoup d'ironie. Car comme le prouve une étude, on ne sauvera pas le monde en recyclant nos bouteilles en plastique, mais bien quand les industriels cesseront d'en fabriquer.

