Les images hallucinantes d'une tornade au Kansas 🌪️

Un épisode de tornades a touché le centre des États-Unis ce vendredi. Au Kansas, une violente tornade a engendré de nombreux dégâts et blessé plusieurs personnes.

Ce vendredi 29 avril, ce sont 15 tornades qui ont été recensées en 24 heures sur l'ensemble des États-Unis, rapporte le Storm Prediction Center, service météorologique américain qui s'attèle à la prévision des orages.

Dans la soirée, une violente tornade a touché la ville d'Andover, située en périphérie de Wichita, la plus grande ville du Kansas. Des rafales allant jusqu'à 260 km/h ont été relevées par les agences météorologiques locales et plus d'un millier de bâtiments ont été endommagés, selon le Kansas City Star, un média local. On compte également une douzaine de blessés légers et trois morts. Plus de 20 0000 foyers ont été privés d'électricité.



L'état du Kansas se trouve en plein centre des États-Unis et se situe dans ce que les météorologues appellent la «tornado alley», une zone particulièrement touchée par les phénomènes météorologiques extrêmes, dont les tornades.